Brahim Diaz spinge il Milan: “Siamo più forti, dobbiamo lottare per tutto”

Il fantasista del Milan, Brahim Diaz, spiega: “Per me la cosa più importante è aiutare la squadra. Ora gioco di più e siamo più forti”.

C’è molto di Brahim Diaz nell’ottimo inizio di stagione del Milan . Il gioiello spagnolo sin qui è stato tra i giocatori rossoneri che meglio in assoluto si sono espressi e anche i numeri parlano di una crescita importante: tre goal in sette partite di campionato, ai quali va aggiunto quello segnato in due gare di Champions League.

Brahim Diaz , parlando ai microfoni di ‘Milan Tv’, ha spiegato come per lui la cosa che più conta non siano però i goal ma l’essere utile alla causa.

“Ho fatto goal ed ho fatto assist, ma per me la cosa più importante è aiutare la squadra a conquistare i tre punti”.

Il fantasista iberico si è integrato alla perfezione nel mondo Milan.

“Sono contentissimo di essere riuscito a fare goal a San Siro con tutti i tifosi. Il sostegno che mi danno ogni giorno è incredibile ed è per questo che sono loro molto grato. I nostri tifosi sono incredibili”.

Rispetto alla scorsa stagione, Brahim Diaz si sta esprimendo con più continuità ad alti livelli.

“Sono lo stesso dell’anno scorso, adesso gioco di più e la squadra è più forte. C’è sempre stato grande sostegno da parte di tutti ed anche io ho grande fiducia. Mi piace giocare a calcio ed è quello che faccio: giocare e divertirmi”.

Il numero 10 del Milan ha spiegato qual è l’obiettivo dei rossoneri.

“Noi dobbiamo lottare per tutto. E’ questo quello che vogliamo. Vogliamo giocare ogni tre giorni e vincere tutte le partite che ci mancano”.

Diaz punta a far bene con il Milan per guadagnarsi un posto fisso nel gruppo della Nazionale spagnola.