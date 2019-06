Braccio di ferro per Giampaolo: la Sampdoria chiede un indennizzo al Milan

Il passaggio di panchina di Marco Giampaolo dalla Sampdoria al Milan si può complicare: il presidente Ferrero chiede un indennizzo per liberarlo.

Marco Giampaolo e la , una storia d'amore destinata a finire probabilmente già quest'estate. Ma che potrebbe finire non con un divorzio dolce come sono stati i tre anni insieme.

Come riporta 'Il Secolo XIX', in casa blucerchiata si potrebbe arrivare presto al braccio di ferro per liberare l'allenatore e permettergli di firmare, con ogni probabilità, per il .

Il presidente Massimo Ferrero vorrebbe infatti chiedere ai rossoneri un indennizzo per liberare Giampaolo dall'ultimo anno di contratto che gli è rimasto, altrimenti potrebbe non consentirgli di unirsi ai rossoneri.

All'nizio la risoluzione sembrava molto più fattibile e tranquilla, poi le parole di Ferrero di martedì sera a 'Football Leader', una frecciata piuttosto pesante all'allenatore e al suo amore per la Sampdoria, hanno probabilmente cambiato le carte in tavola.

Ferrero ha invitato il Milan a chiamarlo per stabilire le modalità per cui rendere effettivo quest'indennizzo. L'idea potrebbe essere quella di ritoccare verso l'alto alcuni prezzi dei cartellini per i giocatori che piacciono alla squadra di Gazidis e Maldini, come Andersen e Praet.

Il Milan potrebbe stare alle richieste di Giampaolo, anche arrivando a pagare una buonuscita per poter permettere al tecnico di sedersi sulla panchina rossonera e iniziare la sua nuova avventura.