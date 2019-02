Braccio di ferro Inter-Icardi, Scaloni chiama il giocatore: niente Nazionale

Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha comunicato ad Icardi la non convocazione. Lui intanto vuole operarsi: obiettivo Coppa America.

Ogni giorno esce una nuova puntata della telenovela e, soprattutto, la fine della questione tra l'Inter e Mauro Icardi non sembra per nulla vicina. Oggi entra un nuovo attore in scena: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', Lionel Scaloni ha chiamato personalmente Mauro Icardi. Ha voluto parlare con il giocatore per vederci più chiaro sulla situazione complicata con l'Inter e poi gli ha comunicato la non convocazione per le prossime amichevoli contro Venezuela e Marocco del 23 e del 26 marzo.

Non è quello che voleva il giocatore, ovviamente, ma dopo essersi 'dichiarato' infortunato era inevitabile. Anche perché l'AFA, la federazione argentina, non vuole inasprire il rapporto con l'Inter.

Scaloni comunque ha detto ad Icardi che lo ritiene sempre un tassello importante della sua Argentina: proprio per questo l'attaccante continua a sostenere di volersi operare al ginocchio, in modo da arrivare nelle migliori condizioni alla Coppa America di questa estate.

Il braccio di ferro quindi continua con l'Inter, che invece non reputa necessaria l'operazione, anche perché se no il giocatore non avrebbe giocato da inizio anno fino a qualche settimana fa.

Non a caso, l’attaccante vorrebbe effettuare un altro consulto a Barcellona, dal professor Cougat. Evidentemente, si tratta, di un ulteriore elemento di tensione tra le parti...