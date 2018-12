Boxing Day, cos'è e perché si chiama così?

Dal 1860 a oggi, la Premier League scende in campo nel giorno di Santo Stefano. E da quest'anno anche la Serie A: scopriamo le origini del Boxing Day.

Per tutti gli appasionati di calcio il Boxing Day è legato alla Premier League , dove le squadre inglesi scendono in campo in una giornata da godersi tutta d'un fiato nel giorno di Santo Stefano.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva: attiva ora il tuo mese gratuito!

Ma perché si chiama Boxing Day? L'origine del nome risale ai tempi in cui era usuale nel giorno di Santo Stefano regalare doni ai propri dipendenti o ai membri delle classi sociali più povere, preparati in delle apposite scatole (' box ', in inglese).

Scelti da Goal Calciomercato: i calciatori in scadenza nel 2019

Col passare degli anni, tuttavia, il 26 dicembre divenne principalmente il giorno in cui i lavoratori si dedicavano al gioco del calcio, in principio a livello amatoriale e poi (a partire dal 1888) a livello professionistico con la nascita della First Division.

La prima partita ufficiale nella storia del calcio si giocò proprio nel Boxing Day del 1860 e si affrontarono i due club calcistici più vecchi al mondo: lo Sheffield FC e l' Hallam FC .

Inizialmente ci si sfidava in match di andata e ritorno tra il 25 e il 26 dicembre, ma dal 1958 in poi giocatori, allenatori e arbitri ottennero il permesso di passare almeno il Natale in famiglia.

Tutte le partite si giocarono dunque nel Boxing Day ed anche oggi, con tutti gli altri campionati fermi, ci pensano la Premier League e da quest'anno anche la Serie A a placare la fame di calcio durante le feste.

E nel caso dell'Italia il Boxing Day è un evento più unico che raro: era infatti dal 1977 che la Serie A non scendeva in campo nel giorno di Santo Stefano.