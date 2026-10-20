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Europa League
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
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Con il contributo di

Bournemouth-Milan, anteprima di UEFA Europa League: la squadra di Marco Rose vuole lanciare un segnale in Europa contro un Milan esplosivo

AFC Bournemouth vs Milan
Europa League
AFC Bournemouth
Milan

Il Bournemouth mette alla prova la sua serie di gare casalinghe consecutive senza subire gol: al Vitality Stadium arriva un Milan dinamico, con un attacco in grande forma già autore di sette reti, per una sfida cruciale della terza giornata.

AFC Bournemouth-AC Milan: dettagli della partita

crest
Europa League - Game Week 3
Vitality Stadium

AFC Bournemouth e AC Milan scenderanno in campo il 22 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

L'attacco del Milan, in gran forma, sfida la difesa del Bournemouth sulla costa meridionale

Il Bournemouth di Marco Rose ospita nel Dorset l'AC Milan, sette volte campione d'Europa, forte dei recenti risultati difensivi ottenuti in casa. La squadra arriva alla terza giornata dopo due vittorie consecutive al Vitality Stadium senza subire reti: 2-0 contro il Sunderland e 3-0 contro lo Sturm Graz. La sua difesa, però, affronta ora la prova più dura: i rossoneri hanno segnato sette goal nelle ultime due partite, battendo 4-0 il Red Bull Salzburg in Europa e superando 3-2 l'Atalanta in una combattuta gara di Serie A.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Il convincente successo casalingo del Bournemouth contro il Sunderland

Il Bournemouth arriva alla sfida di giovedì dopo la convincente vittoria casalinga per 2-0 contro il Sunderland in Premier League, ottenuta domenica 18 ottobre. Marcus Tavernier ha sbloccato il risultato già al sesto minuto, prima che Evanilson raddoppiasse poco dopo l'intervallo (48'). Il successo in campionato è arrivato dopo il 3-0 contro lo Sturm Graz nella seconda giornata di Europa League, il 15 ottobre: due vittorie consecutive senza subire reti al Vitality Stadium per la squadra di Marco Rose, trascinata dall'attaccante Evanilson e dal trequartista esterno Marcus Tavernier.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

Due successi consecutivi ricchi di goal per i rossoneri

L'AC Milan si presenta in Inghilterra forte di un attacco prolifico. Domenica 18 ottobre ha battuto l'Atalanta 3-2 a San Siro in una combattuta gara di Serie A, con reti di Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot e Mario Gila. Il successo in campionato è arrivato dopo il netto 4-0 in trasferta contro l'FC Red Bull Salzburg nella seconda giornata di Europa League, il 15 ottobre. Grazie alla creatività di Luka Modrić e Adrien Rabiot e alla pericolosità di Christian Pulisic sulle fasce, il Milan porta con sé una notevole minaccia offensiva nella trasferta di giovedì.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Duello chiave: Evanilson contro Strahinja Pavlović

Punto di riferimento dell'attacco in forma: Evanilson guida l'attacco del Bournemouth in un ottimo momento realizzativo: è andato a segno sia nel 3-0 contro lo Sturm Graz nella seconda giornata di Europa League sia nel 2-0 di domenica contro il Sunderland in Premier League.

Pilastro difensivo: Il difensore serbo Strahinja Pavlović è il perno della difesa centrale del Milan e avrà il compito di contenere la fisicità di Evanilson e di non concedere spazio a Marcus Tavernier e Rayan in contropiede.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni AFC Bournemouth - Milan

Allenatore

  • M. Rose

Per il Bournemouth di Marco Rose non ci sono ancora informazioni confermate su infortuni o squalifiche in vista della partita. Sono attesi aggiornamenti sulla squadra più vicino al calcio d'inizio.

Anche per l'AC Milan di Ruben Amorim, al momento, non ci sono dettagli confermati sulla rosa. Le informazioni sulla disponibilità dei giocatori saranno aggiornate quando il club le comunicherà prima della partita.

Stato di forma

BOU

BOU - Forma

RSO
V1-2
LIV
S0-1
CHE
S5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
MIL

MIL - Forma

BEN
S0-2
LEC
V3-0
SAS
D1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
Gol segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Bournemouth arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Il risultato più recente è il 2-0 contro il Sunderland in Premier League, preceduto dal 3-0 sullo Sturm Graz in Europa League. Le uniche sconfitte in questa serie sono arrivate contro il Chelsea, che lo ha battuto 5-1 in campionato, e il Liverpool, vittorioso per 1-0. Nelle cinque partite la squadra di Rose ha segnato otto goal e ne ha subiti sette, con un rendimento europeo nettamente migliore di quello in campionato.

Il Milan arriva con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è il 3-2 sull'Atalanta in Serie A, arrivato dopo il 4-0 contro il Salzburg in Europa League. Completano la serie l'1-1 con il Sassuolo e il 3-0 sul Lecce; l'unica sconfitta è il 2-0 subito contro il Benfica in Europa. Nelle cinque partite la squadra di Amorim ha segnato 10 goal e ne ha subiti cinque.

Precedenti

Testa a testa

AFC BournemouthPareggioMilan
0
0
1
Amichevoli dei club
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
Milan badge
Milan
MIL
2
FIN
1Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/1
Entrambe le squadre hanno segnato1/1

Tra i due club risulta un solo precedente: un'amichevole disputata nel settembre 2016, vinta 2-1 dall'AC Milan al Vitality Stadium. Con un unico incontro agli atti, i riferimenti storici sono pochi e questa sfida di Europa League definirà di fatto il tono di un'eventuale futura rivalità tra le due squadre.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LioneLioneOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiacos PireoOlympiacos PireoOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
D
14
Dinamo ZagabriaDinamo ZagabriaDZG
211010+14
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
S
V
16
MilanMilanMIL
210142+23
V
S
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
S
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
S
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
S
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
S
21
SalisburgoSalisburgoSAL
210114-33
S
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
S
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
S
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
S
D
24
LevskiLevskiLES
201112-11
D
S
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
S
D
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
D
S
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
S
S
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
S
S
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
S
S
31
MarsigliaMarsigliaOM
200215-40
S
S
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
S
S
33
CelticCelticCEL
200227-50
S
S
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
S
S
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
S
S
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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