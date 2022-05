Boulaye Dia: dalla quarta divisione francese al goal in semifinale di Champions

Primo tempo da sogno per il Villarreal all'Estadio de la Ceramica: doppio vantaggio sul Liverpool - che alla fine ha rimontato sul 2-3 strappando l'accesso alla finale di Parigi - firmato da Coquelin e da un insospettabile, Boulaye Dia.

Del senegalese la rete che ha sbloccato l'incontro, un tocco sottomisura ad anticipare Van Dijk su assist di Capoue valevole la prima gioia personale in assoluto in Champions League.

Ma chi è davvero questo classe 1996 schierato a sorpresa tra i titolari da Emery in coppia con Gerard Moreno? Nato in Francia, Dia ha legato gli albori della carriera proprio al Paese transalpino, dove si è messo per la prima volta in mostra con lo Jura Sud nel Championnat de France amateur, l'equivalente della nostra Serie D.

Le ottime prestazioni hanno attirato l'interesse del ben più quotato Reims, che nel 2018 gli ha consentito di esordire in Ligue 1. Dopo due anni non indimenticabili, nella stagione 2020/2021 è arrivata la svolta: 16 reti tra campionato e coppa nazionale, valse la chiamata del Villarreal.

12 milioni di euro la cifra pagata dal 'Sottomarino Giallo' per Dia, che in questa annata ha avuto modo di laurearsi campione d'Africa col Senegal, la nazionale che ha scelto di rappresentare in virtù delle origini della sua famiglia.

Appena cinque i goal in Liga, prima del momento di gloria europeo che segna la chiusura di un cerchio aperto tra i campi di periferia delle serie inferiori.