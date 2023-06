Kamara in partenza per la luna di miele, poi il dietrofront: è stato convocato dalla Francia

Sposatosi a inizio mese, il giocatore del Villa stava partendo per il viaggio di nozze, ma ha dovuto rimandarlo: 'colpa' dell'infortunio di Rabiot.

Non sempre pallone e matrimonio vanno d'accordo. Per un tifoso, sì. Ma anche per un calciatore. E a volte capita pure che, come nel caso di Boubacar Kamara, la tua luna di miele venga annullata perché devi... giocare nella nazionale francese.

Kamara, centrocampista dell'Aston Villa, inizialmente non era stato convocato per le sfide di qualificazione a Euro 2024 contro Gibilterra e Grecia, in programma nei prossimi giorni. E così si era tranquillamente organizzato la luna di miele con la nuova moglie, Coralie Porrovecchio, conosciuta nel 2019 e sposata a inizio mese. Senza sospettare che, di lì a poco, sarebbe stato costretto ad annullarla.

La colpa - si fa per dire - è di Adrien Rabiot, lui sì convocato da Deschamps. Almeno inizialmente, perché nelle scorse ore il giocatore della Juventus ha dovuto abbandonare il ritiro della Francia a causa di una lesione al polpaccio della gamba destra.

E così, ecco il colpo di scena: il ct ha alzato il telefono e ha chiamato proprio Kamara. Il sito della Federazione francese ha confermato ufficialmente che il sostituto di Rabiot sarà lui. Che però, come detto, aveva altri piani assieme alla moglie. Ed era già in partenza per le vacanze, senza sospettare nulla.

Cambio di piani: Kamara e Coralie hanno fatto dietrofront, con tanto di trolley in mano, e hanno rinunciato alla luna di miele. La donna ha provato a prenderla sul ridere con varie storie Instagram: "I pericoli delle vite delle mogli dei calciatori che voi invidiate...".

Per la cronaca, l'ultima convocazione di Kamara da parte della Francia risaliva esattamente a un anno fa, giugno 2022. Deschamps si è ricordato di lui nel momento meno opportuno possibile. Ma indossare la maglia dei Bleus val bene un rinvio della luna di miele.