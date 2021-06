Botta e risposta tra Mbappé e Giroud: "Pochi palloni? Avrei preferito me l'avesse detto"

Il fuoriclasse del PSG non le manda a dire al compagno di nazionale dopo le lamentele che hanno seguito l'amichevole con la Bulgaria.

A due giorni dall’esordio a Euro 2020 nella supersfida contro la Germania, la Francia cerca serenità. All’’infortunio di Benzema, che dovrebbe comunque tornare per la sfida di Monaco, ha fatto seguito una discussione tra Kylian Mbappé e Olivier Giroud.

Dopo la partita contro la Bulgaria, l’attaccante del Chelsea aveva fatto notare come avesse avuto pochi palloni giocabili e come molti compagni lo avessero ignorato in più occasioni. Commenti che in molti avevano letto come indirizzati a Mbappé.

Il fuoriclasse del PSG in conferenza stampa ha parlato dell'accaduto, cercando di spegnere il fuoco ma senza lesinare frecciate al compagno d'attacco.

La Francia campione del mondo debutterà martedì 15 giugno. Dovrà vedersela con la Germania. Nel gruppo F ci sono anche Portogallo e Ungheria.