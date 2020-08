Bosz mette in guardia il Bayer: "L'Inter è un'ottima squadra, ha esperienza"

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato alla vigilia della sfida con l'Inter: "Sarà una bella partita, noi abbiamo fatto esperienza".

L' dopo aver superato il negli ottavi di finale, se la vedrà contro il nei quarti di . Una sfida che si prospetta più complicata per i nerazzurr, ma certo è che anche i tedeschi non hanno fatto salti di gioia nel sapere dell'avversario dei quarti.

Presentatosi in conferenza stampa, come sempre alla vigilia delle partite, Peter Bosz ha parlato della sfida contro l'Inter. Non si è sbilanciato su nulla, ma ha elogiato l'Inter ed ha scosso i proprio giocatori in vista dell'impegno.

"L'Inter non ha solo ottimi giocatori dal punto di vista individuale. Ma sono un'ottima squadra, proprio a livello di gruppo. Molti giocatori hanno tanta esperienza e giocano ad alto livello da tempo. Ma noi recentemente abbiamo fatto esperienza anche, sono sicuro che sarà una bella partita, di alto livello.

Sulla formazione Bosz non si sbilancia completamente, evitando di dare aiuti a Conte.