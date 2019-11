C'è la Bosnia, Mancini: "Gioca Belotti, l'obiettivo è vincere ancora"

Roberto Mancini parla alla vigilia di Bosnia-Italia: "Faremo del nostro meglio, vogliamo allungare la striscia positiva. Ho ancora un paio di dubbi".

Già certa della qualificazione alla fase finale di , l’ torna in campo per affrontare, nella sua penultima partita di qualificazione, la . Gli Azzurri, che hanno vinto tutte le partite giocate nel Gruppo J e sono già certi del primo posto in classifica, a Zenica cercheranno di prolungare la loro straordinaria striscia positiva.

Roberto Mancini, parlando nella conferenza stampa di presentazione del match, è partito da quelle che potrebbero essere alcune delle sue scelte.

"Belotti o Immobile? Domani è più probabile che giochi Belotti. Abbiamo un paio di dubbi ancora legati all’esterno basso di destra ed un centrocampista. Prenderemo le ultime decisioni domattina dopo l’allenamento”.

Il commissario tecnico Azzurro non sottovaluta l’impegno contro la Bosnia.

“Affrontiamo una squadra che ha sempre vinto in questo stadio. Il nostro obbiettivo è quello di prolungare la nostra striscia positiva e quindi faremo del nostro meglio. Sono sicuro che sarà una bella partita, vedremo chi vincerà alla fine. Se saranno loro a farcela gli faremo i complimenti, ma dovranno giocare bene per batterci. Per noi sarà una partita molto importante, questo al di là della classifica. La Bosnia ha giocatori molto forti dal punto di vista tecnico e sono anche veloci. Hanno giocato qualche partita al 50%, altrimenti forse sarebbero stati la seconda squadra qualificata, ma con noi daranno tutto. Sarà un bel test per noi, una partita che ci permetterà di migliorarci e che servirà anche ai giovani che scenderanno in campo”.

Mancini si è soffermato sulla crescita di Zaniolo.

“Per quello che serve a noi è un centrocampista, ma adesso gioca in un ruolo un po’ diverso. Ha giocato lì contro il Lussemburgo, ma era un po’ più semplice, è uno dei nostri dubbi. Per giocare in quel ruolo bisogna saper tenere la posizione e trovare soluzioni diverse a quelle di un esterno. Per me può fare entrambi i ruoli, ma a noi serve in una posizione diversa rispetto a quella che occupa alla ”.

Quello dell’Italia è stato un cammino fin qui perfetto.

“Quando siamo partiti avevamo dei dubbi sul nostro girone, eravamo convinti che Bosnia e Finlandia potessero giocarsi la qualificazione. Secondo me la Bosnia è più forte, ma la Finlandia è stata più brava e continua. Sarà una bella partita, loro non hanno nulla da perdere e giocheranno certamente per vincere. Noi dovremo avere lo stesso atteggiamento di sempre”.

Da Insigne a Chiesa, passando per Bernardeschi, gli esterni Azzurri non stanno vivendo un grandissimo momento di forma.