Bosnia-Italia Under 21 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bosnia e Italia Under 21 si affrontano nelle qualificazioni agli Europei di categoria: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

BOSNIA-ITALIA UNDER 21: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Bosnia-Italia Under 21

• Data: venerdì 8 ottobre 2021

• Orario: 17:30

• Canale TV: Rai 2

• Streaming: RaiPlay

L'Italia Under 21 riparte dalla Bosnia, ed esattamente da Zenica. La nazionale di Paolo Nicolato affronta il primo dei due impegni di ottobre, gara valida per le qualificazioni a Euro 2023.

Gli 'Azzurrini' hanno conquistato il bottino pieno nelle prime due sfide, grazie al 3-0 sul Lussemburgo e alla vittoria di misura sul Montenegro grazie alla rete dell'attaccante di proprietà del Milan e in prestito alla SPAL Lorenzo Colombo.

La Bosnia è a caccia della prima vittoria. La selezione balcanica è a quota due punti, frutto dei pareggi contro Montenegro e Svezia. In mezzo la sconfitta casalinga contro l'Irlanda.

Due novità nella lista dei 27 convocati del commissario tecnico azzurro Nicolato; il portiere del Vicenza Pizzignacco e il difensore del Crotone Canestrelli, entrambi alla prima convocazione.

Dopo la sfida contro la Bosnia, l'Italia Under 21 ospiterà i pari età della Svezia martedì 12 ottobre a Monza.

Tutto su Bosnia-Italia Under 21: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO BOSNIA-ITALIA UNDER 21

Bosnia-Italia Under 21 si gioca venerdì 8 ottobre 2021 allo 'Stadion Bilino polje' di Zenica: fischio d'inizio previsto alle ore 17:30.

La partita tra Bosnia e Italia Under 21 andrà in onda in diretta tv sulla Rai, più precisamente su Rai 2.

Bosnia-Italia Under 21 sarà visibile anche in streaming con RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai: basterà collegarsi al sito o scaricare l'app su smart tv, PC, smartphone o tablet.

BOSNIA U21 (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Milojevic, Barisic, Nikic; Begic, Savic; Drljo, Basic, Kulasin; Masic.

ITALIA U21 (4-3-3): Russo; Cambiaso, Lovato, Carboni, Udogie; Rovella, Tonali, Ricci; Cancellieri, Piccoli, Vignato.