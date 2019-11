Bosnia-Italia, Mancini a caccia del record: prima da titolare per Tonali

Con una vittoria in Bosnia-Italia, Mancini supererebbe il record di vittorie di Pozzo: Tonali titolare a centrocampo, Belotti al centro del tridente.

Gara da dentro o fuori per la , condannata a vincere contro l' nel fortino di Zenica, città in cui Dzeko e compagni non perdono da cinque anni: gli slavi dovranno anche sperare che la Finlandia non batta il Liechtenstein in casa propria per rimanere aggrappati alle speranze di agguantare il secondo posto nel girone.

Sarà una sfida speciale soprattutto per Roberto Mancini, che ha l'opportunità di riscrivere la storia: in caso di successo, infatti, supererebbe Vittorio Pozzo con dieci affermazioni di fila contro le nove del leggendario ct.

Il 'Mancio' ha già annunciato che ci sarà una staffetta tra Belotti ed Immobile: l'attaccante granata giocherà in Bosnia, supportato da Bernardeschi ed Insigne. Tonali (alla prima da titolare in Nazionale) favorito su Zaniolo per sostituire l'infortunato Verratti in mediana, completata da Jorginho e Barella.

In difesa accanto a Bonucci ci sarà Acerbi, Emerson Palmieri e Florenzi i terzini. Tra i pali Gianluigi Donnarumma.

Prosinecki si affiderà a tre 'italiani' dal primo minuto: spazio per Dzeko e Krunic nel tridente d'attacco con Visca, mentre Pjanic agirà in cabina di regia. Sulla linea dei terzini spicca Kolasinac, titolare all' e punto di forza della nazionale bosniaca.

Queste le probabili formazioni di Bosnia-Italia:

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Krunic. Ct. Prosinecki

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct. Mancini