Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Mancini lancia Tonali all'esordio

Bosnia-Italia, formazioni ufficiali: prima da titolare per Tonali con la maglia azzurra, Mancini davanti col tridente Belotti, Bernardeschi e Insigne.

Le formazioni ufficiali di - :

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Besic; Visca, Dzeko, Krunic. Ct. Prosinecki

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne. Ct. Mancin

La nona giornata delle Qualificazioni ad del gruppo J si chiude con la sfida fra Italia e Bosnia nel catino di Zenica, caposaldo bosniaco inespugnato da cinque anni. La vittoria azzurra avrebbe perciò una doppia valenza: essere i primi ad espugnare Zenica nell'ultimo lustro e per il CT Mancini significherebbe raggiungere le dieci vittorie consecutive con la Nazionale, che gli permetterebbe di infrangere il record di Vittorio Pozzo.

Mancini punta su un tridente di belle speranze per battere il record di Pozzo: Bernardeschi e Insigne agiranno ai lati di Belotti per spaventare la difesa slava. L'attacco scelto da Prosinecki per la Bosnia è, invece, composto da Visca e Krunic con il capitano Dzeko pronto a sfidare molti volti a lui noti. La Bosnia, con la vittoria della Finlandia, vede svanire anche l'ultima possibilità di staccare un biglietto per Euro 2020.

La difesa azzurra sarà guidata da Acerbi e Bonucci, una coppia di centrali di livello internazionale dove entrambi i giocatori stanno vivendo una grande prima parte di stagione. Sulle fasce agiranno Emerson Palmieri e Florenzi che, a differenza dei due centrali, stanno vivendo una stagione complicata.

Mancini prova un centrocampo inedito con Tonali all'esordio in 'Azzurro' da titolare che sarà supportato da Barella e Jorginho, dove l'italo-brasiliano è l'unico veterano di questa mediana scelta dal CT.