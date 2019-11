Bosnia-Italia, Dzeko attacca i compagni: "Devono chiedersi perché non giocano"

Dzeko non ha digerito la prestazione della sua Bosnia contro l'Italia: "Così non va bene, abbiamo buoni calciatori ma se nei club non giocano... ".

La pesante sconfitta casalinga subita dalla sua contro l' non è proprio andata giù a Edin Dzeko tanto che l'attaccante della , al termine della partita, ha usato toni duri nei confronti dei compagni.

Dzeko, intervistato da 'sport.ba', ha chiesto ai giocatori della Bosnia di farsi alcune domande e di invertire rapidamente rotta.

"Cosa dire? Hanno segnato ogni volta che hanno tirato in porta. Così non va bene, le cose devono cambiare. Abbiamo buoni giocatori , ma devono chiedersi perché non giocano nei loro club".

L'attaccante d'altronde sa bene che la Bosnia vista venerdì sera non può bastare per tornare a sognare in grande.

"Nessuno ci lascerà vincere facilmente e se non creiamo di più non abbiamo nessuna speranza. Il primo tempo non è stato male, ma non è abbastanza“.

La Bosnia, ormai fuori dai giochi nel Gruppo J, farà però gli spareggi come vincente del gruppo B3 di Uefa per centrare la qualificazione a . Obiettivo che, secondo Dzeko, al momento è lontanissimo.