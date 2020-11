Bosnia-Italia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Italia e Bosnia si sfidano in un match valido per la Nations League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BOSNIA-ITALIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 15 novembre 2020

15 novembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Rai 1

Rai 1 Streaming: Rai Play

L'Italia ha l'opportunità di chiudere la pratica qualificazione alla Final Four di Nations League una volta per tutte: in caso di successo in Bosnia nell'ultimo turno, infatti, arriverebbe la certezza della vittoria del Gruppo 1 della Lega A.

Azzurri reduci dal convincente 2-0 rifilato alla Polonia che ha permesso di scavalcare al primo posto proprio Lewandowski e compagni; bosniaci che, al contrario, sono i fanalini di coda e già sicuri della retrocessione in Lega B.

Nel match dell'andata arrivò un pareggio (1-1) allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze: al momentaneo vantaggio di Dzeko (che a Sarajevo non ci sarà) rispose Sensi dopo pochi minuti.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Bosnia-Italia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOSNIA-ITALIA

Il match di UEFA tra Bosnia e Italia si giocherà mercoledì 18 novembre alle ore 20.45.

La gara tra Bosnia e Italia, valida per la sesta giornata di Nations League, sarà trasmessa dalla Rai. La partita quindi sarà visibile in diretta e in esclusiva su Rai 1, come sempre per le partite della Nazionale.

Bosnia-Italia potrà essere seguita come sempre anche in diretta : basterà collegarsi al sito della Rai da computer, oppure scaricare l'applicazione gratuita Rai Play, disponibile su dispositivi smartphone e tablet.

Goal vi offrirà come di consueto la diretta testuale della partita. Vi introdurremo alla gara con le notizie della vigilia, le statistiche sul match e le probabili formazioni, per poi raccontarvi minuto per minuto tutta la partita.

Bosnia senza Dzeko, costretto al forfait dalla positività al Coronavirus: Prevljak sarà la punta centrale, supportata da Visca e Gojak in posizione più esterna. L'ex juventino Pjanic in cabina di regia, Kolasinac guiderà la difesa agendo sull'out di sinistra.

4-3-3 anche per l'Italia: possibile conferma dell'undici che ha battuto la , con Berardi unica novità al posto di Bernardeschi, con Insigne in appoggio alla punta di riferimento Belotti. Barella e Locatelli ai lati del regista Jorginho, Acerbi e Bastoni dovrebbero essere confermati al centro della retroguardia (Bonucci sempre non al meglio). Florenzi ed Emerson Palmieri i terzini, tra i pali Donnarumma.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Prevljak, Gojak.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.