Bosnia-Erzegovina vs Qatar: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Bosnia-Erzegovina-Qatar: calcio d’inizio il 24 giugno 2026, ore 19:00 GMT / 14:00 EST.

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Bosnia-Erzegovina vs Qatar: contesto della partita

In palio c’è molto: dopo le pesanti sconfitte della seconda giornata, entrambe cercano il riscatto. Dopo la seconda giornata, che ha stravolto il girone – con la Bosnia-Erzegovina sconfitta 4-1 dalla Svizzera a Los Angeles e il Qatar travolto 6-0 dal Canada a Vancouver – l’errore non è più ammesso al Lumen Field di Seattle. Entrambe arrivano consapevoli che la capacità di reagire e gestire le squalifiche sarà decisiva per le loro ambizioni.

Il ct bosniaco Sergej Barbarez deve rapidamente ridisegnare la squadra, colpita da squalifiche e pressione nel secondo tempo contro la Svizzera. L’espulsione al 80’ del centrale Tarik Muharemović lo costringe a ridisegnare la difesa, puntando sull’esperienza di Sead Kolašinac e del capitano Edin Džeko per dare equilibrio e creare occasioni. Di fronte avranno il Qatar, che deve gestire l’emergenza difensiva dopo i rossi a Homam Ahmed e Assim Madibo. I Maroons puntano sul loro modulo ostinato, già efficace nel 1-1 all’esordio con la Svizzera.

Al Seattle Stadium si prevede una partita di tattica pura, con formazioni riviste in fretta. Entrambe devono evitare nuovi blackout difensivi: contano la comunicazione a centrocampo e la rapidità nelle transizioni. Il Qatar cerca il riscatto per confermare le proprie ambizioni, mentre la Bosnia punterà sull’esperienza, sulle ripartenze e sulla precisione in zona gol. Con le sorti del girone che si definiscono, entrambe puntano agli ottavi e cercheranno di conquistare i tre punti fin dal primo minuto.

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Come sono andate le cose nella seconda giornata?

Svizzera 4-1 Bosnia-Erzegovina

La squadra di Sergej Barbarez ha ceduto nel secondo tempo a Los Angeles, subendo una pesante sconfitta per 4-1 contro una Svizzera spietata. Nel primo tempo i bosniaci avevano mostrato disciplina difensiva, neutralizzando l’attacco elvetico e chiudendo il parziale sullo 0-0.

Dopo l’intervallo la Svizzera ha perso solidità difensiva. Ha aperto le marcature al 74’ con Manzambi. Al 80’ la Bosnia è rimasta in dieci per l’espulsione diretta di Muharemović. L’inferiorità numerica è stata punita senza pietà: Rubén Vargas ha raddoppiato e Manzambi ha completato la doppietta. Nel recupero Ermin Mahmić, subentrato nella ripresa, ha segnato un gol storico, mentre Granit Xhaka ha chiuso i conti su rigore al 97’. La pesante sconfitta evidenzia gravi lacune difensive per Barbarez in vista della terza giornata.

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Canada 6-0 Qatar

I Maroons hanno vissuto una serata da incubo a Vancouver, subendo un pesante 6-0 dai co-padroni di casa canadesi. Il Qatar è andato subito in svantaggio al 16’ con Larin e ha incassato il raddoppio di David poco dopo.

Al 33’ il difensore Homam Ahmed è stato espulso, vanificando ogni tentativo di rimonta. Poco prima dell’intervallo David ha segnato ancora. In apertura di ripresa il centrocampista Assim Madibo ha ricevuto il secondo rosso, lasciando i Maroons in nove. La difesa a quel punto è crollata. Nathan Saliba ha segnato il quarto gol, un autogol sfortunato di Mohammed Manai ha peggiorato il punteggio e David ha chiuso la sua tripletta nel recupero. Il Qatar deve ora ritrovare fiducia in fretta, prima della trasferta a Seattle.

Quali aggiustamenti tattici dovranno apportare entrambi gli allenatori?

Bosnia-Erzegovina (Sergej Barbarez)

Contro il Canada, nel pareggio iniziale 1-1, la Bosnia ha mostrato coraggio, gioco in profondità e leadership, dimostrando di poter lottare per i punti.

Deve però correggere in fretta le lacune difensive emerse nel secondo tempo contro la Svizzera, soprattutto dopo l’espulsione al 80’ del centrale Tarik Muharemović. Il primo compito è quindi riorganizzare la linea arretrata, trovando subito intesa tra i nuovi centrali e Sead Kolašinac. A centrocampo serve maggiore protezione, con transizioni rapide e copertura degli spazi laterali per evitare che il Qatar sfrutti i nuovi equilibri difensivi.

Qatar (Julen Lopetegui)

Julen Lopetegui non deve rinunciare al suo schema pragmatico, che ha già messo in difficoltà la Svizzera, strappando un 1-1 all’esordio. La solidità strutturale resta la loro arma migliore, ma l’ultima gara del girone impone un ripensamento tattico dopo il disastro disciplinare contro il Canada.

Dopo i cartellini rossi a Homam Ahmed e Assim Madibo, il Qatar non può permettersi di restare statico o usare i ruoli classici: sarebbe un disastro. Lopetegui deve quindi compattare una rosa ridotta, affidandosi a un blocco difensivo basso e molto stretto. Senza pedine chiave in difesa e a centrocampo, la squadra dovrà chiudersi in un guscio difensivo stretto e disciplinato per bloccare le vie centrali. Una volta recuperato il pallone, dovrà superare il contropiede bosniaco con rapide verticalizzazioni, contando sulla capacità di Akram Afif di isolarsi e sulla sua velocità per punire le poche transizioni prima che l’azione venga neutralizzata.

Quali sono le ultime notizie sulla squadra in vista della terza giornata?

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Notizie sulla squadra della Bosnia-Erzegovina

Sergej Barbarez deve ricostruire la difesa e ridare fiducia al gruppo dopo il 4-1 contro la Svizzera a Los Angeles. Il centrale Tarik Muharemović è out per squalifica.

Con Muharemović out, i veterani Sead Kolašinac e Nikola Katić dovranno prendere in mano la difesa davanti al portiere Nikola Vasilj. A destra Amar Dedić, già ammonito, resta in campo. A centrocampo, Benjamin Tahirović e Ivan Šunjić dovrebbero confermare la loro presenza per garantire fisicità in mediana.

In attacco l’iconico capitano Edin Džeko guiderà la squadra. Džeko, sostituito poco dopo un giallo alla seconda giornata, guiderà l’attacco con Ermedin Demirović e l’ala Kerim Alajbegović. Ermin Mahmić, autore di un gol nella ripresa, spinge per una maglia da titolare dopo essere stato uno dei pochi sprazzi positivi.

Notizie sulla squadra del Qatar

Julen Lopetegui deve risolvere un rebus tattico e logistico ancora più complesso, preparando la squadra per una partita da vincere a tutti i costi. La squadra è alle prese con una crisi di formazione senza precedenti dopo la pesante sconfitta per 6-0 contro il Canada, che ha portato a diverse squalifiche. Qatar sarà decimato: out il difensore Homam Ahmed e il centrocampista Assim Madibo, entrambi espulsi.

La struttura improvvisata di Lopetegui richiede un cambio tattico radicale. In difesa i centrali Chancel Mbemba e Sikou Kapuadi dovranno formare un muro per contenere la fisicità bosniaca. A sinistra Arthur Masuaku, già decisivo in fase offensiva, e a destra Aaron Wan-Bissaka dovranno limitare le sortite e proteggere il portiere Lionel Mpasi.

Il nodo è sostituire Madibo in mediana. I centrocampisti Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe e Ngal'ayel Mukau dovranno aumentare il pressing e il raddoppio per negare ritmo alla Bosnia. In attacco il peso del gol grava su Yoane Wissa e sul veterano Cédric Bakambu, chiamati a dare ritmo e punire le rare transizioni in contropiede.

Bosnia-Erzegovina-Qatar: duelli chiave

Akram Afif vs Sead Kolašinac

Dopo il crollo disciplinare e la pesante sconfitta nella seconda giornata, Afif resta il faro creativo e la minaccia principale dell’attacco ora più debole di Lopetegui. Con la sua capacità di lettura degli spazi e la sua accelerazione, porta sulle spalle le transizioni dei Maroons. Per superare il blocco difensivo bosniaco dovrà usare la sua accelerazione e le sue finte per creare superiorità, avanzare in contropiede e servire Bakambu.

A fermarlo ci penserà il veterano Sead Kolašinac, ancora difensiva della Bosnia. Con il giovane centrale Tarik Muharemović squalificato per il rosso della seconda giornata, Kolašinac dovrà prendere in mano la difesa e dare ordine al reparto. Serviranno concentrazione massima, forza fisica e una lettura rapida del gioco per chiudere gli spazi, annullare le sue incursioni e frenare la transizione avversaria.

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Edin Džeko contro Chancel Mbemba

Cuore pulsante e capocannoniere di tutti i tempi della Bosnia, il capitano Edin Džeko deve dettare il ritmo offensivo e superare la linea difensiva avversaria. Con la sua capacità di tenere palla e il dominio aereo, può eludere la pressione alta e servire assist letali nell’ultimo terzo. Contro un blocco qatariota che resterà basso, la sua capacità di inserirsi negli spazi, collegarsi con i centrocampisti come Kerim Alajbegović e finalizzare con freddezza sarà decisiva per bucare la difesa avversaria.

Il difensore del Qatar Chancel Mbemba ha il compito di neutralizzare la minaccia offensiva. Con la squalifica del compagno Homam Ahmed, Mbemba diventa il punto fermo della difesa improvvisata di Lopetegui. Al Seattle Stadium la sua disciplina difensiva senza palla verrà messa alla prova. Dovrà muoversi in modo aggressivo per chiudere gli spazi, negare a Džeko il tempo di girarsi e proteggere l’area, evitando che i bosniaci la dominino e costringano il Qatar a un’imponente difesa.

Quali sono le combinazioni possibili nel Gruppo B?

Dopo la seconda giornata il Gruppo B vede Canada, co-padrone di casa, in vetta con 4 punti e +6 di differenza reti, e Svizzera seconda con 4 punti e +3. Bosnia-Erzegovina (-3) e Qatar (-6) chiudono con un solo punto.

La sfida della terza giornata al Seattle Stadium è un crocevia: entrambe lottano per restare in corsa.

Se la Bosnia-Erzegovina vincesse

Una vittoria porterebbe la squadra di Barbarez a 4 punti, proiettandola verso i sedicesimi. In caso di contemporaneo successo di Canada o Svizzera, un margine ampio potrebbe persino farle agguantare il secondo posto. Raggiungere quota quattro punti garantirebbe quasi la qualificazione come una delle migliori terze, eliminando di fatto il Qatar e la squadra di Lopetegui.

Se il Qatar vincesse

Una rimonta dei Maroons li porterebbe a 4 punti e rilancerebbe le loro speranze. Con quattro punti il Qatar gestirebbe il proprio destino come miglior terza e potrebbe accedere agli ottavi come wild card. In tal caso la Bosnia resterebbe a un punto e verrebbe eliminata.

Pareggio

Un pareggio a Seattle sarebbe un disastro: entrambe le squadre resterebbero ultime con soli due punti, quasi sicuramente troppo pochi per accedere come migliori terze nel torneo a 48 squadre.

Notizie sulle squadre e formazioni

La Bosnia-Erzegovina è guidata da Sergej Barbarez. Al momento non ci sono infortuni o squalifiche e non è stata annunciata la probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Il Qatar è guidato da Julen Lopetegui. Anche per loro, al momento non ci sono notizie di infortuni o squalifiche, e la probabile formazione non è ancora stata resa nota. Nuovi aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del match.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Bosnia-Erzegovina non ha vinto in quattro delle ultime cinque gare: due successi, tre pareggi e nessuna sconfitta. L’ultima uscita è il 1-1 con il Canada ai Mondiali del 12 giugno, stesso punteggio dell’amichevole col Panama del 6 giugno. In precedenza, 0-0 con la Macedonia del Nord e due successi nelle qualificazioni Mondiali contro Italia e Galles, entrambi 1-1 sul campo ma validi per la classifica. Quattro gol fatti e quattro subiti nelle cinque gare.

Il Qatar ha collezionato un pareggio, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque: 1-1 con la Svizzera all’esordio mondiale il 13 giugno, 0-0 con El Salvador in amichevole il 6 giugno. In precedenza aveva perso 1-0 con l’Irlanda e 3-0 con la Tunisia nella Coppa Araba FIFA 2025, dopo il 1-1 con la Siria. In queste cinque gare il Qatar ha segnato due gol e ne ha subiti cinque.

Storia dei confronti diretti

BIH Ultima partita QAT 0 Vittorie 1 Pareggio 0 Vittorie Bosnia ed Erzegovina 1 - 1 Qatar 1 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 1/1

I due team si sono incontrati una sola volta, in un’amichevole il 10 agosto 2010, terminata 1-1. Questo match è dunque un evento raro.

Classifica



