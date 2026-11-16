Come vedere Bosnia ed Erzegovina-Romania con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

La Bosnia ed Erzegovina ospita la Romania allo stadio Bilino Polje di Zenica nel gruppo 4 della Lega B di UEFA Nations League. Le due squadre arrivano alla sfida con stati d’animo molto diversi.

La squadra di Sergej Barbarez è reduce dalla sconfitta per 3-2 contro la Svezia del 14 novembre, un risultato che ha messo fine alle sue speranze di promozione e confermato il ritorno della Svezia in Lega A. La Bosnia è seconda nel girone, ma il suo cammino ha subito una battuta d’arresto in un momento cruciale.

La Romania arriva con un’insolita iniezione di fiducia. La squadra di Gheorghe Hagi ha battuto la Polonia 2-1 nella sua più recente partita di Nations League, interrompendo una serie di quattro sconfitte consecutive nella competizione. In precedenza la Romania era stata travolta 6-0 dalla Polonia e aveva perso 1-0 contro la Svezia: questa vittoria ha quindi un peso concreto.

Anche i precedenti tra le due squadre danno importanza alla sfida. La Bosnia ha vinto 4-2 a Zenica quando le due nazionali si sono affrontate in precedenza in questa edizione della Nations League e ha battuto la Romania anche per 3-1 in una gara di qualificazione ai Mondiali nel novembre 2025. La Romania vorrà invertire questa tendenza in Bosnia.

Con la Romania ultima nel gruppo 4 e bisognosa di punti per evitare la retrocessione, e la Bosnia intenzionata a reagire alla sconfitta contro la Svezia, questa partita mette in palio punti importanti a entrambe le estremità della classifica.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per vedere Bosnia ed Erzegovina-Romania in diretta.

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