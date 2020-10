Borussia Monchengladbach, Thuram identificato a San Siro grazie a google

L' affronta il Monchengladbach nel primo turno del girone di , ma l'arrivo dei giocatori ospiti a San Siro è stato caratterizzato da un curioso episodio: il protagonista è stato Marcus Thuram, figlio dell'ex difensore francese Lilian.

L'attaccante del club tedesco è stato infatti fermato da uno steward appena arrivato al Meazza e per poter entrare nell'impianto, non avendo un documento a portata di mano, ha 'googlato' sul proprio cellulare il suo nome mostrando foto e articoli che lo riguardavano.

La curiosa scena è stata immortalata da una foto che lo stesso ha voluto poi condividere sul proprio profilo 'Twitter'.

In conferenza stampa lo stesso Thuram ha poi svelato la propria emozione nel giocare a San Siro:

"Sogniamo da bambini di giocare in questi stadi. Domani si realizzerà e per noi sarà una grande opportunità. Non ho visto il derby, ma è chiaro che se giochi nell'Inter sei un giocatore di primo livello. Proveremo a metterli in difficoltà".