Borussia Monchengladbach-Roma dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

Sulle ali dell'entusiasmo per il campionato, la Roma si rituffa in Europa: dalle formazioni alle info su come seguire la gara in tv e streaming.

Terza in , prima nel girone di . E' un gran momento per la di Fonseca, che dopo tre successi consecutivi in campionato prova a mettere un mattone in più nella qualificazione al turno successivo della competizione continentale. Per i giallorossi trasferta in casa del Monchengladbach.

Primo in , il team tedesco non sta andando altrettanto bene in Europa League, tanto da non aver ancora vinto. Due pareggi e una sconfitta per il , pronto però a farsi valere tra le mura amiche e rilanciarsi in chiave qualificazione.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Borussia Monchengladbach-Roma: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Borussia Monchengladbach-Roma

Borussia Monchengladbach-Roma Data: 5 novembre 2019

5 novembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky, TV8

Sky, TV8 Streaming: Sky Go, Now Tv, TV8

ORARIO BORUSSIA MONCHENGLADBACH-ROMA

Il match di Europa League verrà disputato giovedì 7 novembre 2019 alle ore 21: Borussia Monchengladbach e Roma si affrotneranno allo Stadion im Borussia-Park di Monchengladbach.

Borussia Monchengladbach-Roma sarà trasmessa sia su Sky, sia su TV8. Match dunque disponibile in diretta sia per gli abbonati a Sky, sia per chi volesse guardarla in chiaro.

Ovviamente la gara tra Borussia Monchengladbach e Roma sarà disponibile anche in . Su Sky Go, app scaricabile per gli abbonati Sky ed utilizzabile con tablet, pc o cellulare, su Now Tv, servizio streaming Sky dove vedere i migliori eventi sportivi, o sul sito ufficiale di TV8.

Recuperato dall'infortunio, Under si gioca una maglia con Kluivert nei tre dietro Dzeko. Perotti invece dovrebbe partite titolare. Mancini e Veretout davanti alla difesa, composta da Pau Lopez, tra i pali, Santon, Smalling, Fazio e Kolarov.

Nelle file tedesche occhi puntati su Thuram, figlio dell'ex difensore Lilian. A centrocampo Zakaria con Neuhaus e Kramer.

MONCHENGLADBACH (4-3-3): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer, Zakaria; Stindl, Thuram, Hermann

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Mancini; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko