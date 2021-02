Borussia Mönchengladbach-Manchester City, le formazioni ufficiali: Plea contro Gabriel Jesus, out De Bruyne

Le formazioni ufficiali di Borussia Mönchengladbach-Manchester City: Rose schiera il 3-5-2, con Plea e Stindl in avanti, Guardiola risponde col 4-3-3.

FORMAZIONI UFFICIALI BORUSSIA-MANCHESTER CITY

MONCHENGLADBACH (3-5-2): Sommer; Elvedi, Zakaria, Ginter; Lainer, Neuhaus, Kramer, Hofmann, Bensebaini; Plea, Stindl. All. Rose.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Rodri, Foden; Sterling, Gabriel Jesus, Bernardo Silva. All. Guardiola.

Primo round tra Borussia Monchengladbach e Manchester City, nella sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League. Match in programma alla ‘Puskas Arena’ di Budapest, per via delle restrizioni decise dal governo tedesco a causa dell’emergenza Covid-19.



Rose opta per il 3-5-2, con Lainer e Bensebaini a garantire spinta lungo le corsie esterne. In avanti spazio alla coppia formata da Plea e Stindl, con Thuram che parte dalla panchina.



Guardiola risponde con il 4-3-3, facendo delle scelte sorprendenti per quelle che erano le sensazioni della vigilia. Panchina iniziale per De Bruyne e Ferran Torres, mentre in avanti è Gabriel Jesus il riferimento centrale (con Sterling e Bernardo Silva ai suoi lati).