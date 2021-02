Borussia Mönchengladbach-Manchester City dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester City è ospite del Gladbach sul campo neutro di Budapest: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Borussia Mönchengladbach-Manchester City Data: 24 febbraio 2021

24 febbraio 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Football, Sky Sport

Sky Sport Football, Sky Sport Streaming: Sky Go, Now Tv

Reduce da una straordinaria serie di 17 vittorie consecutive in tutte le competizioni, il Manchester City affronta una delicatissima trasferta europea contro il Borussia Mönchengladbach negli ottavi di finale di Champions League. Si gioca la gara d'andata.

Il match non si giocherà al Borussia-Park, stadio di casa dei Fohlen, ma in campo neutro a Budapest, a causa del divieto imposto dalla Germania riguardo i voli in arrivo dall'Inghilterra. Restrizione dovuta ovviamente alla variante del Covid-19.

Sebbene si giochi in Ungheria, il Gladbach rischia comunque di essere un avversario insidioso per il City: nella fase a gironi ha segnato un totale di 16 goal, secondo miglior attacco della fase a gironi dopo quello del Bayern Monaco.

In questa pagina tutto ciò che c'è da sapere su Borussia Mönchengladbach-Manchester City: dalle formazioni a dove vedere la gara in tv e streaming.

ORARIO BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-MANCHESTER CITY

La sfida tra Borussia e City è in programma mercoledì 24 febbraio alle ore 21.00. Il match, valido per l'andata degli ottavi di finale, si giocherà alla Puskas Arena di Budapest, in campo neutro. Ritorno il 16 marzo.

La sfida tra il Gladbach e il Manchester City sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky, per la precisione su Sky Sport Football (numero 203 del satellite, numero 474 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Non è invece prevista trasmissione in chiaro sulle reti Mediaset.

Borussia Mönchengladbach-Manchester City sarà visibile in diretta streaming attraverso Sky Go. I clienti Sky non dovranno far altro che scaricare l'app sul proprio device - notebook o pc, smartphone o tablet - fare il login e selezionare il match dal palinsesto. Lo streaming live è previsto anche su Now TV, previo l'acquisto di uno dei pacchetti proposti.

La sfida tra il Borussia e il Man City potrà essere seguita anche su Goal, in diretta testuale. Vi accompagneremo sin dalla mattina della partita con le ultime notizie sulle formazioni, per poi raccontarvi minuto per minuto ciò che succederà alla Puskas Arena.

Marco Rose recupera Thuram e Zakaria. Il francese dovrebbe trovar posto nei tre dietro a Pléa, insieme a Hofmann e Stindl. Centrocampo con Kramer che affianca Neuhaus. Difesa a quattro senza assenze: Lainer e Bensebaini larghi, Ginter ed Elvedi davanti a Sommer.

Classico 4-3-3 per Guardiola che riparte dalle mezzali: tornano De Bruyne e Gündogan, subito titolari. Mahrez e Sterling in avanti ai lati di Gabriel Jesus. Difesa a quattro davanti ad Ederson con Ruben Dias e Laporte in mezzo, Walker e Cancelo larghi.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Pléa.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.