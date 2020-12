Borussia Mönchengladbach-Inter, le formazioni ufficiali: rientra Brozovic

Conte ritrova Brozovic in cabina di regia, Darmian preferito ad Hakimi. Lukaku e Lautaro Martinez in attacco. Plea unica punta nel Gladbach.

Le formazioni ufficiali di Mönchengladbach-

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Neuhaus, Kramer; Lazaro, Stindl, Thuram; Plea.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

Ultima chiamata per l'Inter, che deve assolutamente vincere contro il per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di .

Conte conferma Darmian sull'out destro, Hakimi parte dalla panchina così come Eriksen e Sanchez. In attacco torna la Lu-La, mentre Brozovic sostituisce lo squalificato Vidal a centrocampo.

Assenze pesanti in difesa per il Borussia che schiera Jantschke e Went nella linea a quattro, a centrocampo Kramer con Neuhaus. Alle spalle di Plea agiranno l'ex Lazaro, Stindl e Marcus Thuram.