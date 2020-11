Borussia Mönchengladbach-Inter dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter deve battere il Borussia Mönchengladbach per sperare ancora negli ottavi di Champions: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: M'Gladbach-

M'Gladbach- Data: 1 dicembre 2020

1 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Ultima chiamata in per l 'Inter che deve assolutamente vincere contro il per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale.

I nerazzurri infatti sono attualmente ultimi nel Gruppo B con soli due punti, frutto di due pareggi e altrettante sconfitte, entrambe subite contro il .

Il Borussia Monchengladbach invece è imbattuto e comanda la classifica del girone con 8 punti raccolti nelle prime quattro partite. In caso di successo i tedeschi staccherebbero il pass con 90' di anticipo, mentre con un pareggio l'Inter sarebbe matematicamente fuori.

Altre squadre

La squadra di Conte quindi deve assolutamente vincere e sperare in un risultato positivo tra Donetsk e Real Madrid.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

In questa pagina tutte le informazioni su Inter-Borussia M'Gladbach, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-INTER

Borussia Mönchengladbach-Inter si disputerà la sera di martedì 1 dicembre 2020 nel palcoscenico del Borussia Park a Monchengladbach. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 21.00.

La sfida Borussia Mönchengladbach-Inter potrà essere seguita in diretta televisiva su Sky, esattamente sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (satellite e digitale terrestre). Non ci sarà la trasmissione in chiaro su Canale 5.

Chi lo preferisse, potrà vedere Inter-Borussia Mönchengladbach anche in diretta . La gara sarà visibile in chiaro per gli abbonati Sky attraverso Sky Go. C'è inoltre anche la soluzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che offre la visione anche delle gare di Champions League se si acquista uno dei pacchetti offerti.

Tifosi e appassionati potranno seguire la partita sia su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle piattaforme, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando le rispettive applicazioni per sistemi iOS e Android.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Borussia Mönchengladbach-Inte r anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con i goal e i fatti salienti del match.

Nel Borussia occhi puntati sul figlio d'arte Thuram, che agirà alle spalle di Plea assieme a uno tra Herrmann e l'ex Lazaro e uno tra Stindl e Embolo. A centrocampo agiranno Neuhaus e Kramer. Wendt dovrebbe nuovamente rimpiazzare Bensebaini, non ancora al meglio.

Conte non può contare sullo squalificato Vidal, ma ritrova Brozovic. Davanti al portiere Handanovic difesa tipo con Skriniar, De Vrij e Bastoni, Hakimi e Young sugli esterni. Davanti la coppia Lautaro-Lukaku con Sanchez pronto a subentrare dalla panchina.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.