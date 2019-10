Il Borussia Mönchengladbach sogna: è capolista a sorpresa in Bundesliga

Nè il né il . La dopo 7 giornate ha un'altra capolista, a sorpresa. Il verdetto della domenica di calcio tedesco è che davanti a tutti c'è il Borussia Mönchengladbach.

I 'Fohlen' hanno approfittato nel migliore dei modi del crollo interno del Bayern contro l' e dei pareggi tra le altre squadre di vertice: , , 04 e , tutte a 13 prima dopo la sesta giornata, hanno preso soltanto un punto dai loro impegni e son salite a 14, al pari del Bayern.

La squadra di Marco Rose ha vinto invece 5-1 contro l', ha messo la freccia salendo a 16 punti e lasciando le altre cinque ferme a 14. Alle spalle di Marcus Thuram e compagni si è insidiato il a 15, avanzando di fronte al gruppone.

Going top of the #Bundesliga like... 👀🔝 pic.twitter.com/bVjijvV4Xc