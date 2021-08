Riparte la Bundesliga, si gioca il vecchio Klassiker per iniziare la stagione 2021/22: tutto sulla gara, sulle formazioni e dove vederla.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BAYERN MONACO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco Data: 13 agosto 2021

13 agosto 2021 Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Sky Sport Uno

Sky Sport Uno Streaming: Sky Go, NOW

La Bundesliga riparte in grande stile, con una partita che riporta direttamente agli anni '70, ad una rivalità storica: il vecchio Klassiker tra Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco apre ufficialmente la stagione 2021/22 del campionato tedesco.

Il Bayern Monaco ha vissuto un'estate di cambiamenti e oggi si trova a fare i conti con tante novità da assimilare: le idee del nuovo allenatore Julian Nagelsmann avranno bisogno di tempo prima di prendere forma. Poche invece le novità di mercato, su tutte l'arrivo di Dayot Upamecano in difesa al posto di Alaba e Boateng, partiti a zero.

Il Gladbach è una delle squadre che ha cambiato meno: nessuna cessione importante, anche se Dennis Zakaria potrebbe presto finire da un'altra parte con l'Atalanta molto attenta. Il nuovo allenatore Adi Hütter può lavorare con un gruppo che si conosce bene ed è cresciuto molto dopo gli scorsi due anni con Marco Rose.

La sfida come detto è una classica del calcio tedesco, inoltre il Borussia ha spesso dato fastidio ai bavaresi nelle ultime stagioni, nonostante l'ampio divario in classifica. I bavaresi vincono il Meisterschale da 9 stagioni consecutive.

Qui potete trovare tutto ciò che dovete sapere su Gladbach-Bayern: dalle ultime sulle formazioni fino a come seguire la partita in tv e streaming.

ORARIO BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BAYERN MONACO

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco sarà, come detto, il match inaugurale della Bundesliga 2021/22 e si giocherà al Borussia-Park, che riapre anche al pubblico, con capienza al 50%. Calcio d'inizio fissato per le 20.30 di venerdì 13 agosto 2021.

La partita tra Borussia Mönchengladbach e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, che per i prossimi quattro anni trasmetterà tutta la Bundesliga. Canale di riferimento sarà Sky Sport Uno, al 201 del satellite e 472 e 482 del digitale.

Tutti gli abbonati Sky potranno usufruire di Sky Go per poter assistere alla partita tra Gladbach e Bayern. Sarà sufficiente scaricare l'app su vari dispositivi come smartphone o tablet, pc o notebook per poi fare login con il proprio ID e selezionare l'evento. L'alternativa è NOW, previo l'acquisto di uno dei pacchetti Sky che offra il meglio del calcio internazionale.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BAYERN MONACO

Alcuni problemi di formazione per Hütter che deve fare a meno di Thuram, Embolo e Bensebaini. Anche Pléa non è al top, al pari di Hofmann: entrambi potrebbero partire ancora dalla panchina. Sarà Stindl a giocare da 'nove' con Herrmann, Bénes e Wolf a supporto. Neuhaus con Kramer in mediana, il giovane statunitense Scally sulla sinistra di difesa con Ginter ed Elvedi in mediana e Lainer a destra. Sommer agirà tra i pali.

Esordio assoluto per Nagelsmann col Bayern, dopo che il primo turno di DFB-Pokal con il Bremer è stato rimandato a causa di casi positivi. Neuer sarà tra i pali, con Sarr e Stanisic (favorito su Omar Richards) che potrebbero agire sulle corsie, con Nianzou e Upamecano in mezzo. Ancora in ritardo di condizione Davies ed Hernandez. Goretzka e Kimmich a centrocampo con Müller, mentre Sané e Gnabry sono in vantaggio su Coman per fare reparto con Lewandowski.

GLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Scally; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Bénes, Wolf; Stindl.

BAYERN (4-3-3): Neuer; Sarr, Nianzou, Upamecano, Stanisic; Goretzka, Kimmich, Müller; Sané, Lewandowski, Gnabry.