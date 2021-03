Deve allenare una squadra femminile per punizione: polemiche in Germania

Heiko Vogel, tecnico del Borussia Mönchengladbach U23, è stato punito per comportamento antisportivo: deve allenare una squadra femminile.

L'allenatore dell'Under 23 del Borussia Mönchengladbach, Heiko Vogel, ha ricevuto l'ordine di allenare la squadra femminile come punizione. Già, avete capito bene. E in Germania, ma non solo, divampa la polemicha dopo questa notizia raccolta da 'ESPN'.

Heiko Vogel è stato sanzionato per "comportamento antisportivo" nei confronti di un direttore di gara durante la partita della sua squadra. La società, con l'intento di punirlo, lo ha obbligato ad andare ad allenare la formazione femminile dello stesso Gladbach.

Squalificato per due giornate dalla panchina del Borussia Mönchengladbach Under 23, è stato anche multato di 1.500 euro e gli è stato ordinato di allenare la squadra femminile, con la FA che ha concesso a Vogel fino al 30 giugno di adempiere a questo compito.

La WDFV, Western German Football Association, ha dichiarato che l'ordine tuttavia è ancora in fase di revisione. La speranza è che qualcuno ci ripensi.