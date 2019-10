Borussia M'Gladbach, Rose: "Il corner del goal della Roma nasce da un fuorigioco"

Rabbia e rimpianti. Soltanto un rigore inesistente assegnato nel recupero al Gladbach da Collum ha frenato la in , costretta all'1-1 da uno svarione arbitrale.

L'allenatore del , Marco Rose, ha parlato come sempre nel post-partita. Ha confermato che il rigore era inesistente, ma ha avuto anche da ridire sul goal della Roma.

"Ovviamente devo dire che il rigore per noi non c'era, come pare evidente. Ma devo anche dire che il corner del goal della Roma, di Zaniolo, nasce da un fuorigioco. Io non sono venuto in conferenza stampa per parlare di questo. Ripeto, non avrei dato il nostro rigore"