Borussia M'Gladbach-Bayer Leverkusen dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Borussia M'Gladbach ospita il Bayer Leverkusen nel 27° turno di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Fra le gare più interessanti della 27ª giornata di c'è senza dubbio la sfida dal sapore di Champions fra il M'Gladbach di Marco Rose e il di Peter Bosz. Le due formazioni sono infatti in lotta per un piazzamento Champions e sono separate in graduatoria di appena 2 lunghezze.

I Puledri si trovano attualmente al 3° posto in classifica con 52 punti, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, e sono attardati di 6 dalla capolista e di 2 dal Borussia , mentre le Aspirine inseguono al 5° posto con 50 punti e un cammino di 15 vittorie, 5 pareggi e 6 k.o.

Complessivamente sono 75 i precedenti in Bundesliga fra le due formazioni, con un bilancio che sorride agli ospiti con 27 vittorie, 26 pareggi e soltanto 22 successi del Gladbach. Tuttavia in epoca più recente i Puledri hanno vinto 6 delle ultime 8 gare di campionato con le Aspririne (2 pareggi). Tutte le ultime 3 sfide, in particolare, si sono concluse con un successo del Gladbach, inclusa la gara di andata giocata alla BayArena (1-2 per gli ospiti).

Altre squadre

I 22 punti conquistati nelle prime 9 giornate del girone di ritorno, tuttavia, rappresentano il miglior risultato della storia delle Aspirine, che hanno conquistato i 3 punti in 8 delle 13 trasferte giocate fino ad oggi.

Il M'Gladbach è reduce da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare, mentre il Bayer Leverkusen ha riportato 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate di campionato. Alassane Plea è il giocatore più profilico dei Puledri con 9 reti stagionali in Bundesliga, Kevin Volland è invece il bomber del Bayer Leverkusen sempre con 9 goal all'attivo.

Nelle fila delle Aspirine, inoltre, Kai Havertz ha contribuito nel girone di ritorno alla realizzazione di ben 10 goal, di cui 7 nelle ultime 5 gare (4 goal e 3 assist). In questa pagina tutte le informazioni su Borussia M'Gladbach-Bayer Leverkusen: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BORUSSIA M'GLADBACH-BAYER LEVERKUSEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Borussia M'Gladbach-Bayer Leverkusen

Borussia M'Gladbach-Bayer Leverkusen Data: 23 maggio 2020

23 maggio 2020 Orario: 15.30

15.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BORUSSIA M'GLADBACH-BAYER LEVERKUSEN

Borussia M'Gladbach-Bayer Leverkusen si disputerà il pomeriggio di sabato 23 maggio 2020 nel palcoscenico dello Stadion im Borussia-Park e a porte chiuse, per contrastare l'emergenza Coronavirus. Il fischio d'inizio della gara è fissato per le ore 15.30. Sarà il 76 confronto in Bundesliga fra le due squadre.

La partita Borussia M'Gladbach-Bayer Leverkusen non sarà trasmessa in diretta televisiva integrale in da Sky, che detiene i diritti del massimo campionato tedesco. Sarà tuttavia possibile vedere i goal e le azioni salienti nel corso di 'Diretta Goal Bundesliga', che andrà in onda sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre).

Per i tifosi e gli appassionati in possesso di un abbonamento a Sky, sarà possibile seguire i goal e le azioni salienti di Borussia M'Gladbache-Bayer Leverkusen anche in diretta mediante Sky Go, visibile sia su pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS.

Va considerata però anche l'opzione Now Tv. il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente, acquistando uno dei pacchetti proposti, di vedere il meglio dello sport in onda sulla tv satellitare, fra cui anche la Bundesliga.

Rose dovrebbe schierare Pléa unica punta, con Hoffmann, Embolo e il figlio d'arte Thuram alle sue spalle sulla trequarti. In mediana agirà la coppia formata da Neuhaus e Strobl. In difesa, davanti al portiere e capitano Sommer, Lainer e Bensebaini potrebbero essere i due terzini, con Elvedi accanto a Ginter a comporre la coppia centrale.

Bosz confermerà capitan Havertz come 'finto nove'. Alle spalle del gioiello del Bayer dovrebbe ritrovare spazio dal 1' Bellarabi al posto del baby Wirtz. Accanto al tedesco-marocchino è probabile la conferma di Amiri e Diaby, come per la coppia composta da Aránguiz e Demirbay in mediana. La difesa a quattro vedrà molto probabilmente disimpegnarsi come terzini Weiser e Sinkgraven. Sven Bender e Tapsoba dovrebbero invece comporre la coppia centrale. In porta giocherà Hradecky.

BORUSSIA M'GLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Neuhaus, Strobl; Hoffmann, Embolo, Thuram; Pléa.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Weiser, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Aránguiz, Demirbay; Bellarabi, Amiri, Diaby; Havertz.