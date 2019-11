Verso Borussia-Inter: problema per Reus, esce al 28' contro il Wolfsburg

A tre giorni dalla partita contro l'Inter, il Borussia Dortmund deve fare i conti con l'infortunio di Marco Reus al piede sinistro.

Durante la gara di tra e , un infortunio piuttosto preoccupante ha colpito la squadra di Favre: Marco Reus, stella dei gialloneri, ha dovuto abbandonare il campo a 28', lasciando il posto a Mario Götze, per un problema al piede sinistro.

A soli tre giorni dalla sfida di contro l' , il rischio di non vedere in campo Marco Reus adesso è concreto, con un sorriso da parte dei nerazzurri.

Serviranno ovviamente esami più dettagliati nelle prossime ore, per sancire l'eventuale assenza di Reus. Il fantasista tedesco è stato assente tra l'altro anche nella gara d'andata, quella vinta dai nerazzurri a San Siro per due a zero.

Sarebbe una grave perdita per Favre, in un periodo dove tra influenze e problemi muscolari ha fatto i conti sempre con una coperta troppo corta di uomini, per schierare la migliore formazione ad ogni partita.