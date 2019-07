Borussia Dortmund-Udinese finisce in anticipo: piove e l'arbitro fischia all'83'

L'arbitro austriaco Schorgenofer ha messo fine in anticipo all'amichevole fra Borussia Dortmund e Udinese: triplice fischio all'83' per pioggia.

Sul campo c'è stato poco da fare per l' di Tudor, travolta 4-1 dal di Lucien Favre nella gara amichevole disputata in ad Altach. Ma la curiosità è rappresentata dalla decisione dell'arbitro, l'austriaco Robert Schörgenofer, di porre fine al match con largo anticipo.

Piove? Forse è meglio andare tutti a casa... 🌧

L'arbitro fischia la fine all'83' ⏱😅#DAZN pic.twitter.com/Y9afMgONAT — DAZN (@DAZN_IT) July 27, 2019

Il motivo? Un abbondante acquazzone che ha reso molto pesante il terreno di gioco della Cashpoint-Arena e indotto il direttore di gara a mandare i giocatori negli spogliatoi a risultato ormai acquisito ma con 7 minuti di anticipo sul 90'.

I gialloneri si sono portati in vantaggio al 6', con Torben Hazard che sfrutta un errore di Becao per impossessarsi del pallone in area e battere Musso. Al 18' Götze su rigore concesso per fallo di Pussetto su Hakimi raddoppia, mentre il tris è opera al 28' di Weigl. La prima frazione si chiude con il poker dei tedeschi ad opera di Brandt, che sfrutta l'ennesimo errore dei bianconeri per presentarsi davanti a Musso e batterlo con freddezza.

Dopo l'intervallo l'Udinese prova a riordinare le idee nella ripresa e trova il goal della bandiera al 76' con Mandragora. Poi inizia a piovere e all'83' l'arbitro decide che basta così: tutti negli spogliatoi con 7 minuti di anticipo.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-UDINESE CALCIO 4-1

MARCATORI: 6' Hazard (B), 19' rig. Götze (B), 27' Weigl (B), 44' Brandt (B), 76' Mandragora (U)



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki, Hakimi (1'st Piszczek), Toprak (1'st Hummels), Baleardi (1'st Akanji), Guerreiro (1'st Schulz); Delaney (1'st Witsel), Weigl (1'st Dahoud), Sancho (1'st Wolf), Brandt (1'st Bruun Larsen) Hazard (12'pt Reyna; 1'st Alcacer); Götze (1'st Reus). A disp. Unbebaun, Hitz, Oelschlagel, Zagadou, Gomez, Philipp. All. Lucien Favre

UDINESE (3-4-2-1): Musso, Becao (21'st Opoku), De Maio, Samir; Stryger Larsen (9'st Pezzella), Fofana, Jajalo (21'st Coulibaly), Pussetto (27'st Nestorovski); Barak (33'pt Ter Avest), Balic (21'st Mandragora); Lasagna (27'st Matos). A disp. Nicolas, Perisan, Sierralta, Gonzalez, Nuytinck. All. Igor Tudor

Arbitro: Robert Schorgenhofer (Austria)

Ammoniti: De Maio, Reus

Note: partita terminata all'83' per impraticabilità del terreno di gioco a causa della pioggia battente