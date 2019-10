Borussia Dortmund, troppi influenzati: Favre vieta gli abbracci

Nel Borussia Dortmund Reus, Götze e Bürki sono stati out per problemi influenzali. Favre ha vietato abbracci e "5", anche dopo i goal.

Il non vuole lasciare nulla al caso, in una stagione che può vederlo protagonista sia in , sia in . In entrambe le competizioni gli uomini di Favre sono messi molto bene e per questo la situazione degli infortunati potrebbe essere un serio problema.

Secondo quanto riportato dalla 'Bild',il tecnico Favre si è stufato dei molti casi di giocatori influenzati: Mario Götze, Marco Reus e Roman Bürki sono stati fuori in periodi vicini tutti e tre per virus influenzali.

Assenze pesanti, che Favre non vuole più ripetere: il tecnico del ha vietato infatti ai suoi giocatori qualsiasi tipo di contatto fisico evitabile. Niente più abbracci e “cinque” per esultare, sia in partita che in allenmamento.

In attesa di capire se il Borussia Dortmund riuscirà a limitare questi contatti tra i giocatori, soprattutto in partita, Favre prepara anche la sfida in Champions League contro l' , di settimana prossima. L'obiettivo è recuperare tutti i migliori giocatori, al contrario di quanto successo all'andata.