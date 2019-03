Borussia Dortmund-Tottenham: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Dopo il 3-0 dell'andata in favore del Tottenham, il Borussia Dortmund punta alla rimonta al Westfalenstadion. Ma gli inglesi partono favoriti.

Ritorna la Champions League con il ritorno degli ottavi di finale. Quella che però doveva essere una sfida equilibrata e divertente tra Tottenham e Borussia Dortmund , sembra in realtà già compromessa dopo la gara d'andata: il 3-0 degli Spurs mette spalle al muro i tedeschi, chiamati a ribaltare un risultato quasi impossibile. Ma la forza offensiva della squadra di Favre potrebbe portare a sorprese e imprese.

Sia il Borussia Dortmund che il Tottenham arrivano alla partita in momenti di difficoltà. I gialloneri si sono visti agganciare in testa alla Bundesliga dal Bayern Monaco dopo una serie di risultati negativi: una sola vittoria per Reus e compagni negli ultimi 7 impegni ufficiali tra campionato e coppe. Il successo è arrivato in casa, 3-2 contro il Bayer Leverkusen. In casa la squadra di Favre non ha però perso il vizio del goal: 9 i goal totali nelle ultime 3 gare interne, 8 però quelli subiti.

La squadra di Pochettino viene invece da due sconfitte e un pareggio in Premier League. Dopo il rientro di Kane, gli Spurs non sono riusciti a centrare la viittoria né in trasferta contro Burnley e Chelsea, né in casa contro l'Arsenal. Il sogno di tenere il passo di City e Liverpool in testa è sfumato: ora la squadra è ancora al terzo posto, ma vede le avversarie correre. L'ultima vittoria del Tottenham è proprio quella dell'andata contro il Borussia, il 3-0 di Wembley che potrebbe essere valso una fetta di qualificazione.

QUANDO SI GIOCA BORUSSIA DORTMUND-TOTTENHAM

Borussia Dortmund-Tottenham si giocherà martedì 5 marzo al Signal Iduna Park, noto anche come Westfalenstadion, di Dortmund. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.00. Si riparte dal 3-0 per gli Spurs della gara d'andata: il Dortmund ha bisogno di vincere con 4 goal di scarto per qualificarsi. Con il 3-0 saranno supplementari e poi, eventualmente, anche rigori. Con tutti gli altri risultati passerebbero gli inglesi.

DOVE VEDERE BORUSSIA DORTMUND-TOTTENHAM IN TV E STREAMING

La partita tra Borussia Dortmund e Tottenham sarà visibile in diretta su Sky Sport Football (canale 203 di Sky) e su Sky Sport (canale 253 della piattaforma satellitare). Il ritorno dell'ottavo di finale potrà essere seguito anche in streaming sulla piattaforma Sky Go: sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky. Non ci sarà trasmissione in chiaro sui canali Rai.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND-TOTTENHAM

Recuperato Reus rispetto alla gara d'andata, ma ancora assente Lukas Piszczek: il vice-capitano del Dortmund non recupera e, al pari di Pulisic, deve dare forfait. Favre dovrebbe quindi confermare la difesa davanti a Bürki con Hakimi a destra, coppia centrale con Akanji e Zagadou, con Diallo ancora adattato a sinistra. A centrocampo intoccabili Witsel e Delaney, davanti Guerreiro favorito per completare la trequarti con Sancho e Reus. Davanti ballottaggio tra Götze e Paco Alcácer: lo spagnolo è letale dalla panchina, ma il bisogno di goal da subito potrebbe spingere Favre a schierarlo dal primo minuto.

Il Tottenham deve fare i conti con un centrocampo svuotato di alternative: Alli è sempre fuori, Winks rimane da valutare, così come Dier. Potrebbe essere riproposto lo stesso undici sceso in campo con l'Arsenal in Premier League. Lloris in porta è una certezza, così come Alderweireld e Vertonghen in difesa: con loro dovrebbe esserci Davinson Sanchez, mentre sulle corsie ballottaggi Aurier-Trippier a destra e Davies-Rose a sinistra, con i primi favoriti. In mezzo con Sissoko potrebbe esserci Wanyama, anche se Winks, in caso di recupero, potrebbe rubargli il posto. Intoccabile Eriksen. Davanti con Son torna Kane, assente all'andata.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Zagadou, Diallo; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Guerreiro; Paco Alcácer.

TOTTENHAM (5-3-2): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen, Davies; Sissoko, Wanyama, Eriksen; Son, Kane.