Borussia Dortmund-Siviglia dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Siviglia vola a Dortmund per tentare l'impresa negli ottavi di Champions League: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

BORUSSIA DORTMUND-SIVIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Borussia Dortmund-Siviglia

Borussia Dortmund-Siviglia Data: 9 marzo 2021

9 marzo 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky

Streaming: Sky Go e Now TV

Dopo aver vinto 2-3 in trasferta, il Borussia Dortmund deve difendere il risultato in casa. Al Westfalenstadion arriva il Siviglia, che vive il rischio eliminazione negli ottavi di finale di Champions League e si trova spalle al muro.

La squadra spagnola è stata piegata da Haaland e Dahoud nella gara d'andata in casa, ora ha bisogno di ribaltare in trasferta un risultato che la vede in grosso svantaggio.

Gli uomini di Lopetegui sono obbligati a vincere con due goal di scarto, oppure segnando almeno quattro goal. Con il 2-3 sarà supplementari, negli altri casi eliminazione.

Lo scorso anno il Siviglia ha vinto l'Europa League, mentre il Dortmund è stato elminato agli ottavi di finale dal PSG, che aveva peraltro perso l'andata prima di ribaltare tutto al ritorno.

Qui potete trovare tutto ciò che serve sapere su Borussia Dortmund-Siviglia: dalle novità sulle formazioni fino a dove seguire la gara in tv e streaming.

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-SIVIGLIA

Borussia Dortmund-Siviglia, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si giocherà martedì 9 marzo alle ore 21.00. Sede del match il Westfalenstadion di Dortmund, ovviamente a porte chiuse. Si parte dal 3-2 per i gialloneri dell'andata.

Borussia Dortmud-Siviglia sarà trasmessa in diretta tv sulle reti Sky. Canale di riferimento sarà Sky Sport Football, al 203 del satellite, ma anche il canale 253 del satellite, 486 del digitale. Non è invece prevista la trasmissione su Mediaset.

Gli abbonati Sky potranno seguire Borussia Dortmund-Siviglia in diretta streaming grazie a Sky Go, servizio che trasmette online la programmazione Sky. Basterà dotarsi dell'app, disponibile in tutti gli store online o sul sito ufficiale del servizio.

L'alternativa è rappresentata da Now TV, servizio di streaming di Sky che è a disposizione anche dei non abbonati, previo l'acquisto di uno dei pacchetti che includa il meglio della Champions League.

Terzic non avrà a disposizione Guerreiro nel ruolo di terzino sinistro, ma potrà contare su Schulz. Can ormai stabilmente in difesa con Hummels, Morey a destra e Bürki in porta. A centrocampo out Witsel, tocca a Delaney e Bellingham, con Dahoud leggermente più avanzato. Sancho e Reus lavorano a supporto di Haaland.

Fuori i soliti Ocampos e Acuna per Lopetegui, che ridisegna la fascia con Escudero e Munir. Non verrà modificato il resto della difesa davanti a Bono, così come il duo mediano composto da Joan Jordan e Fernando. Rakitic e il sopracitato Munir chiudono il trio con Gomez a supporto di En-Nesyri.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Morey, Can, Hummels, Schulz; Bellingham, Delaney; Reus, Dahoud, Sancho; Haaland.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordan; Gomez, Rakitic, Munir; En-Nesyri.