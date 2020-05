Borussia Dortmund-Schalke 04 dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Borussia Dortmund e Schalke 04 si sfidano nel Derby della Ruhr per il 26° turno di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il Revierderby fra il di Lucien Favre e lo 04 di David Wagner è il piatto forte della 26ª giornata di . Il campionato tedesco riapre i battenti dopo la lungo sospensione resasi necessaria per la pandemia da Coronavirus.

I gialloneri sono secondi in classifica con 51 punti, frutto di 15 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, i Minatori si trovano invece al momento al 6° posto a quota 37, con un cammino di 9 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte, e un distacco di 12 lunghezze dal 4° posto, occupato al momento dal Borussia M'Gladbach.

Nelle ultime 4 gare in campionato prima dell'interruzione, i gialloneri avevano collezionato 4 vittorie consecutive, mentre lo Schalke 04 aveva ottenuto 2 pareggi e 2 pesanti sconfitte nelle ultime 4 gare disputate nel torneo.

Fra le due formazioni sono 95 i precedenti in Bundesliga, con un bilancio che premia leggermente i gialloneri del Dortmund con 33 vittorie, 32 sconfitte e 30 pareggi.

Jadon Sancho è il miglior marcatore giallonero in Bundesliga con 14 reti, fra i Minatori invece Suat Serdar è il giocatore più prolifico con 7 goal. In questa pagina tutte le informazioni su -Schalke 04: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 04

Borussia Dortmund-Schalke 04 si disputerà il pomeriggio di sabato 16 maggio 2020 nel palcoscenico del Signal Iduna Park di Dortmund. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Deniz Aytekin, è in programma per le ore 15.30. Sarà il 96° Revierderby della storia della Bundesliga.

Il Derby della Ruhr Borussia Dortmund-Schalke 04 sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Pietro Nicolodi.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Bundesliga, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Fioccano le assenze nelle fila giallonere, visto che Favre sarà costretto a fare a meno di ben 5 pedine: salteranno infatti il Derby Marco Reus, Emre Can, Witsel, Nico Schulz e Zagadou. Nel 3-4-3, davanti al portiere Bürki, Piszczek e Akanji dovrebbero affiancare Hummels. A centrocampo Dahoud e Delaney saranno probabilmente i due interni, con Hakimi e Guerreiro a spingere sulle due fasce. In attacco Jadon Sancho e Brandt dovrebbero affiancare il giovane bomber Haaland.

Tre assenze anche per Wagner, che non avrà a disposizione Stambouli, Mascarell e Kabac. Davanti Harit agirà da trequartista alle spalle delle due punte che probabilmente saranno Burgstaller e Raman, ma Matondo e Kutucu scalpitano e non è da escludere un loro impiego dal 1'. In mediana McKennie e Serdar dovrebbero trovare spazio come interni, mentre Kenny e Oczipka si candidano ad agire sulle fasce. La sorpresa potrebbe essere rappresentata dall'impiego di Caligiuri, recuperato e schierabile sull'out di destra al posto di Kenny. Fra i pali è probabile la conferma di Schubert al posto di Nübel, mentre Todibo, Sané e Nastasic formeranno la linea difensiva a tre.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Sancho, Haaland, Brandt.

SCHALKE 04 (3-4-1-2): Schubert; Todibo, S. Sané, Nastasic; Kenny, McKennie, Serdar, Oczipka; Harit; Burgstaller, Raman.