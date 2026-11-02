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Champions League
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoReal Betis
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Con il contributo di

Borussia Dortmund-Real Betis, anteprima di UEFA Champions League: il BVB mette alla prova la serie di risultati del Betis

Borussia Dortmund vs Real Betis
Champions League
Borussia Dortmund
Real Betis

Galvanizzato dall’entusiasmante rimonta fino al 2-2 sul campo del Bayern Monaco, che ha preservato il suo ritmo in campionato, il Borussia Dortmund di Niko Kovač torna al Signal Iduna Park per difendere il proprio terreno contro un Real Betis dominante, forte di un bilancio perfetto in Champions League: tre vittorie e zero sconfitte.

Borussia Dortmund-Real Betis: i dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 4
Signal Iduna Park

La bolgia del Muro Giallo mette alla prova un Betis ancora imbattuto

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images

Il Borussia Dortmund ospita il Real Betis al Signal Iduna Park in Champions League. La squadra di Niko Kovac vuole dare continuità alla serie di risultati che l'ha portata in testa alla classifica della Bundesliga.

Il Dortmund arriva alla sfida in un buon momento. Un gol nel finale del subentrato Maxi Beier ha deciso la partita di campionato contro l'Eintracht Francoforte, vinta 1-0, prima che una punizione di Marcel Sabitzer nei minuti di recupero valesse il successo per 3-2 sul Werder Brema in DFB-Pokal. Il calendario serrato sta mettendo alla prova la rosa, ma le alternative a disposizione di Kovac hanno dato risposte ogni volta.

Il portiere Gregor Kobel è stato una presenza costante tra i pali, mentre la squadra di Nico Schlotterbeck non ha subito gol in cinque delle ultime sette partite disputate in tutte le competizioni. La leadership del capitano e la disciplina difensiva della squadra offrono al BVB una base solida in vista dell'impegno europeo.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-MALAGAGetty Images

Il Real Betis arriva da Siviglia con Manuel Pellegrini in panchina e occupa il quinto posto nella classifica della Champions League. La squadra spagnola ha dimostrato di poter competere a questo livello, battendo il Feyenoord 1-0 e il FC Porto 3-2 nelle ultime due gare europee.

Il Betis ha però mostrato una certa incostanza nelle ultime partite: ha pareggiato 0-0 con il Celta Vigo in Liga e ha subito una pesante sconfitta per 5-2 contro il Barcellona. La squadra di Pellegrini dovrà trovare maggiore continuità in attacco per mettere in difficoltà una difesa del Dortmund che è diventata sempre più difficile da superare.

La sfida mette di fronte due club in posizioni diverse nella classifica del girone. Dopo un inizio altalenante della sua campagna in Champions League, il Dortmund ha bisogno di migliorare il proprio rendimento europeo.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Borussia Dortmund - Real Betis

3-4-2-1
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Formazione
Real Betis crest
Real Betis
BET
4-2-3-1
G. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckW. AntonW. AntonR. BensebainiR. BensebainiD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaJ. RyersonJ. RyersonJ. VeermanJ. VeermanC. ChukwuemekaC. ChukwuemekaF. NmechaF. NmechaS. GuirassyS. GuirassyA. VallesA. VallesH. BellerinH. BellerinF. GarciaF. GarciaNatanNatanM. BartraM. BartraP. FornalsP. FornalsA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoAntonyAntonyM. RocaM. RocaT. ParrottT. Parrott
Real Betis crest
Real Betis
BET
3-4-2-1
Borussia Dortmund

Formazione titolare

Real Betis

Allenatore

  • N. Kovac
  • M. Pellegrini

Stato di forma

BVB

BVB - Forma

FCU
D0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
D2-2
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BET

BET - Forma

POR
V3-2
BAR
S2-5
FEY
V1-0
CEL
D0-0
MAL
V2-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Testa a testa

Borussia DortmundPareggioReal Betis
1
0
0
Amichevoli dei club
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
FIN
2Gol segnati0
Partite senza 2.5 goal0/1
Entrambe le squadre hanno segnato0/1

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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