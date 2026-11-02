Borussia Dortmund-Real Betis: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

La bolgia del Muro Giallo mette alla prova un Betis ancora imbattuto

Getty Images

Il Borussia Dortmund ospita il Real Betis al Signal Iduna Park in Champions League. La squadra di Niko Kovac vuole dare continuità alla serie di risultati che l'ha portata in testa alla classifica della Bundesliga.

Il Dortmund arriva alla sfida in un buon momento. Un gol nel finale del subentrato Maxi Beier ha deciso la partita di campionato contro l'Eintracht Francoforte, vinta 1-0, prima che una punizione di Marcel Sabitzer nei minuti di recupero valesse il successo per 3-2 sul Werder Brema in DFB-Pokal. Il calendario serrato sta mettendo alla prova la rosa, ma le alternative a disposizione di Kovac hanno dato risposte ogni volta.

Il portiere Gregor Kobel è stato una presenza costante tra i pali, mentre la squadra di Nico Schlotterbeck non ha subito gol in cinque delle ultime sette partite disputate in tutte le competizioni. La leadership del capitano e la disciplina difensiva della squadra offrono al BVB una base solida in vista dell'impegno europeo.

Getty Images

Il Real Betis arriva da Siviglia con Manuel Pellegrini in panchina e occupa il quinto posto nella classifica della Champions League. La squadra spagnola ha dimostrato di poter competere a questo livello, battendo il Feyenoord 1-0 e il FC Porto 3-2 nelle ultime due gare europee.

Il Betis ha però mostrato una certa incostanza nelle ultime partite: ha pareggiato 0-0 con il Celta Vigo in Liga e ha subito una pesante sconfitta per 5-2 contro il Barcellona. La squadra di Pellegrini dovrà trovare maggiore continuità in attacco per mettere in difficoltà una difesa del Dortmund che è diventata sempre più difficile da superare.

La sfida mette di fronte due club in posizioni diverse nella classifica del girone. Dopo un inizio altalenante della sua campagna in Champions League, il Dortmund ha bisogno di migliorare il proprio rendimento europeo.

Notizie sulle squadre e formazioni

Stato di forma

Precedenti

Classifica