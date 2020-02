Borussia Dortmund-PSG dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Il Borussia Dortmund sfida il PSG nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Lucien Favre sfida in casa il dell'ex tecnico giallonero Thomas Tuchel nell'andata degli ottavi di finale di . I tedeschi hanno ottenuto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta grazie al 2° posto nel Gruppo F dietro il a discapito dell' , giunta terza, mentre i parigini hanno dominato il Gruppo A precedendo il nella classifica finale.

Sono soltanto due i precedenti europei fra le due formazioni, e risalgono alla fase a gironi dell' 2010-11, con un doppio pareggio (1-1 a Dortmund e 0-0 a Parigi). Fra le squadre qualificate agli ottavi di finale, i gialloneri sono quella che ha segnato di meno nella fase a gironi (8 reti), tuttavia hanno sempre segnato almeno 2 goal nelle 6 gare di Champions League disputate contro club francesi. Non solo: i loro ultimi 22 goal nel torneo sono arrivati tutti su azione, dato record fra le 16 finaliste.

Nelle ultime 5 stagioni il è riuscito a passare in un'unica occasione gli ottavi di finale di Champions League, nel 2016/17 sotto la guida dell'attuale tecnico avversario Thomas Tuchel. In quella circostanza il suo cammino si arrestò poi ai quarti di finale contro il . I tedeschi inoltre hanno perso 4 delle ultime 6 gare interne nella fase ad eliminazione diretta di Champions, vincendo le restanti due.

Per quanto riguarda invece il PSG, i francesi hanno raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions per l'8° anno di fila, ma non hanno mai superato lo scoglio dei quarti di finale, venendo sempre eliminato agli ottavi nelle ultime 3 stagioni. La compagine francese è quella che ha preso meno reti di tutte le altre nella fase a gironi, appena 2.

Achraf Hakimi è il miglior marcatore del Borussia Dortmund in Champions League con 4 reti all'attivo, ma il cannoniere pià prolifico nel torneo ora in forza ai gialloneri è il norvegese Erling Haaland, autore di 8 goal in 6 presenze con il , la sua vecchia squadra, e attualmente 2° assoluto nella classifica marcatori di questa edizione dietro soltanto a Lewandowski.

Kylian Mbappé e Mauro Icardi sono invece i bomber del PSG con un bottino di 5 goal segnati ciascuno. L'attaccante francese, con 3 goal segnati in carriera in Champions League, ha proprio nel Borussia Dortmund la sua vittima preferita nel torneo, e ha partecipato complessivamente alla marcatura di 30 reti (19 goal e 11 assist).

Passando ai due allenatori, va evidenziato come Thomas Tuchel non abbia mai vinto in trasferta contro il Borussia Dortmund: quando guidava il riportò infatti 2 pareggi e 3 sconfitte in 5 gare. In questa pagina tutte le informazioni su Borussia Dortmund-PSG: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BORUSSIA DORTMUND-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Borussia Dortmund-PSG

Borussia Dortmund-PSG Data: 18 febbraio 2020

18 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-PSG

Borussia Dortmund-PSG si disputerà la sera di martedì 18 febbraio 2020 nel palcoscenico del Westfalenstadion, anche denominato Signal Iduna Park, a Dortmund. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dallo spagnolo Mateu Lahoz, è previsto per le ore 21.00. Sarà il 1° confronto assoluto fra le due formazioni in Champions League.

La sfida Borussia Dortmund-PSG sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da Pietro Nicolodi.

Gli abbonati Sky potranno seguire Borussia Dortmund-PSG anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositvi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva di Sky, fra cui la Champions League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Favre si affiderà tatticamente al consueto 3-4-3. Nel tridente d'attacco partirà dal 1' il grande acquisto di gennaio Haaland, che sarà affiancato dal belga Torghan Hazard e da Jadon Sancho, i quali agiranno da esterni offensivi. In mediana al centro l'altro acquisto di gennaio, Emre Can, affiancherà Witsel, con Hakimi e Guerreiro a spingere sulle due fasce. Fra i pali ci sarà Burki, davanti a lui una linea a tre composta da Pisczek, Hummels e Zagadou. Non saranno della gara per infortunio Mario Reus, Brandt e Delaney.

Tuchel schiererà i parigini con il classico 4-4-2 e non potrà disporre degli infortunati Diallo, Dagba e Paredes. In attacco il tandem offensivo vedrà Icardi affiancare Mbappé. A centrocampo a sinistra dovrebbe rientrare dopo l'infortunio il brasiliano Neymar, con Di Maria a destra e l'altro recuperato, Marquinhos, al centro accanto a Verratti. In difesa, davanti al portiere Keylor Navas, Meunier e Kurzawa saranno i due esterni bassi, con Thiago Silva e Kimpembe a comporre la coppia centrale.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki; Pisczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Guerreiro; T. Hazard, Haaland, Sancho.

PSG (4-4-2): Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Di Maria, Marquinhos, Verratti, Neymar; Icardi, Mbappé.