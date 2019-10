Borussia Dortmund, primi contatti con Mourinho: Favre a rischio

Dalla Germania, il Borussia Dortmund avrebbe contattato Mou per sostituire il traballante Favre, e il lusitano prende già lezioni di tedesco.

La voglia di Mourinho di tornare ad allenare su una panchina importante è ormai nota da tempo, e la crisi in cui è incappato il di Favre è altrettanto nota. Secondo quanto riportato da 'Bild', la società tedesca avrebbe già contattato Mou e starebbe cercando di convincerlo sulla bontà del progetto.

Le indescrezioni su un possibile approdo di Mourinho in giallonero arrivano proprio nel giorno in cui il Borussia incontra l', la grande ex dell'allenatore portoghese. Potrebbe essere la società milanese a regalare un'altra gioia a Mou, dopo l'estasi del triplete: in caso di una brutta sconfitta questa sera la panchina di Favre potrebbe saltare già nei prossimi giorni, dando così allo 'Special One' la tanto agognata possibilità di tornare ad allenare.

La lontananza da una panchina Mourinho l'ha riempita con il ruolo di opinionista ed esperto presso 'Sky Sport', ma sempre secondo le indescrezioni di 'Bild' nel frattempo starebbe già prendendo lezioni di tedesco. Resta da capire se il progetto del Dortmund possa soddisfare le grandi richieste di Mourinho, che ovunque vuole poter essere protagonista e lottare per vincere dei trofei.

La partita di questa sera contro l'Inter sarà guardata con ancora maggiore attenzione da parte di Mou, con Favre che dovrà fare a meno anche di Reus e Alcacer in una sfida che potrebbe essere decisiva per il suo futuro in giallonero.