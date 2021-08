L'uomo dei record Moukoko rivela: "Che stress i dubbi sull'età, volevo lasciare il calcio"

Il gioiellino classe 2004, Youssufa Moukoko, ha svelato di aver pensato di lasciare il calcio ma ora rilancia: "Voglio fare più goal e assist".

A 16 anni è già l'uomo dei record. Youssufa Moukoko ha riscritto la storia della Bundesliga, che ha fatto un'eccezione per la nuova stella del Borussia Dortmund abbassando il limite d'età per l'esordio. Il classe 2004 ha risposto alla grande, facendo segnare il record per il debutto e quelle per il primo goal.

Moukoko, che ha già aveva fatto parlare di sé durante la trafila nelle giovanili dei gialloneri, ha poi scritto la storia della Champions League con il record di più giovane esordiente nella competizione internazionale.

I goal a raffica e i primati conquistati tra le formazioni giovanili e la prima squadra hanno fatto venire qualche dubbio sull'effettiva età di Moukouko. Il classe 2004, che compirà 17 anni il prossimo 20 novembre, ha raccontato a WAZ delle difficoltà e dell'importanza di Sebastian Geppert, suo allenatore nelle giovanili del Borussia Dortmund.

"All'inizio leggere le notizie per me era molto stressante, soprattutto quando si metteva in dubbio la mia età. Non volevo più andare avanti, volevo lasciare il calcio, ma il mio allenatore mi ha aiutato molto e mi ha supportato. E sul campo potevo dimenticare tutto".

Ora Moukoko non vuole fermarsi e sogna in grande, sia a livello personale che con il Borussia Dortmund.

"Voglio giocare di più di quanto ho già fatto nella mia prima stagione, segnare più gol, fare più assist. Voglio sempre esserci quando la squadra ha bisogno di me. Ovviamente so che sarà difficile, ma devo avere fiducia nelle mie capacità. Ho bisogno di accumulare minuti e sono sicuro che riuscirò a giocare di più".

L'obiettivo del classe 2004 è conquistare la Bundesliga.