Borussia Dortmund, Moukoko a segno contro l'Inter: è il più giovane in goal in Youth League

All'età di 14 anni il baby fenomeno del Borussia Dortmund Under 19 Youssoufa Moukoko va a segno contro l'Inter: è record in Youth League.

Soltanto 14 anni e già un contratto milionario in archivio con la Nike: Youssoufa Moukoko continua a macinare record nella sua breve carriera con la maglia del . Il giovanissimo attaccante di origini africane è andato a segno contro l' Primavera, diventando il più giovane giocatore ad andare in goal nella storia della Youth League.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il classe 2004 ha portato in vantaggio i gialloneri contro i pari età nerazzurri dopo soli 8 minuti di gioco, mostrando una freddezza sotto porta insolita per un ragazzo della sua età. Parliamo di un vero e proprio predestinato, capace di mettere a segno ben 15 goal in 8 partite con la formazione dell'Under 19 del club tedesco.

Numeri da urlo per Moukoko, che anche sul web è già una star con quasi 400 mila followers su Instagram: frantumato il precedente record del goal 'più giovane' della Youth League, tenuto fin qui dal centrocampista dell' Youri Regeer e dal trequartista dell' Christos Liatsos, entrambi a segno all'età di 16 anni e 30 giorni.

Goal a valanga già nell'Under 17 del , dove ha chiuso la sua avventura con la cifra 'monstre' di 90 goal in 56 partite prima di essere promosso nella squadra Under 19. Un potenziale 'crack' del calcio mondiale sta crescendo in casa giallonera.