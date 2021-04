Borussia Dortmund-Manchester City, le formazioni ufficiali: Knauff nel tridente tedesco

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Manchester City. Entrambi i tecnici puntano sul 4-3-3.

FORMAZIONI UFFICIALI DORTMUND-CITY

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Reus, Haaland, Knauff. All. Terzic.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Rodri; Mahrez, Bernando Silva, Foden. All. Guardiola.

Borussia Dortmund e Manchester City si affrontano in una sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Al Signal Iduna Park si ripartirà dal 2-1 per i Citizens maturato nel match d’andata, il discorso qualificazione è quindi totalmente aperto.

Terzic disegna la compagine tedesca con un 4-3-3 nel quale sono Morey, Akanji, Hummels e Guerreiro a completare la linea difensiva davanti ad Hitz.

Chiavi del centrocampo affidate ad Emre Can, con Bellingham e Dahoud che si sistemeranno da interni di destra e sinistra, mentre in attacco Haaland sarà il perno centrale di un tridente completato da Reus e Knauff.

Modulo speculare per Guardiola nel quale, davanti ad Ederson, la linea difensiva comprende, da destra a sinistra, Walker, Stones, Dias e Zinchenko.

De Bruyne, Gundogan Rodri comporranno il trio di mediana, mentre in avanti, il tridente offensivo vede dal 1’ Mahrez, Bernando Silva e Foden.