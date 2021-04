Borussia Dortmund-Manchester City dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Borussia Dortmund va a caccia dell'impresa contro il Manchester City: tutto sulla sfida, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BORUSSIA DORTMUND-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Borussia Dortmund-Manchester City

Borussia Dortmund-Manchester City Data: 14 aprile 2021

14 aprile 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport (canale 201 e 252)

Sky Sport (canale 201 e 252) Streaming: Sky Go e Now

Il Borussia Dortmund sogna l'impresa contro il Manchester City. All'andata la squadra di Guardiola ha vinto 2-1 al 90' grazie alla rete di Foden. Ai gialloneri di Favre basta l'1-0 o due reti di scarto per eliminare gli inglesi e qualificarsi per la semifinale. Una gara, quella del Signal Iduna Park, che si preannuncia vibrante ed incerta fino alla fine.

Un altro Borussia dunque per i Citizens, che agli ottavi hanno eliminato il Moenchengladbach vincendo per 2-0 sia all'andata che al ritorno. I gialloneri, invece, nel turno precedente hanno estromesso dalla competizione il Siviglia vincendo la gara d'andata al Ramón Sánchez Pizjuán per 3-2 e pareggiando in Germania per 2-2.

Prima del quarto di finale di Champions League, edizione 2020-2021, Manchester City e Borussia Dortmund si sono affrontate nella fase a gironi dell'edizione 2012/13, gli unici due precedenti tra le due squadre: un pareggio per 1-1 all'Etihad e un successo per 1-0 per il Dortmund al Signal Iduna Park.

Il Manchester City ha perso quattro delle sei partite giocate ai quarti di inale di Champions League sotto la guida di Pep Guardiola, con il City che è uscito in questa fase della competizione in tutte le ultime tre stagioni. Questo è il primo quarto di finale di Champions League per il Borussia Dortmund dal 2016/17, quando perse complessivamente 6-3 contro il Monaco.

Chi passerà il turno sfiderà in semifinale la vincente del confronto tra il Bayern Monaco campione d’Europa in carica e il Paris Saint-Germain.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Borussia Dortmund-Manchester City: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-MANCHESTER CITY

La gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, Borussia Dortmund-Manchester CIty, si giocherà al Signal Iduna Park mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 21.00.

Borussia Dortmund-Manchester City sarà visibile in diretta tv esclusiva soltanto su Sky. I canali di riferimento per seguire il ritorno dei quarti di finale di Champions League saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (al 252 del satellite). Niente trasmissione in chiaro sulle reti Mediaset.

Borussia Dortmund-Manchester City potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso Sky Go, il servizio di streaming che Sky mette a disposizione per tutti i clienti, incluso nell'abbonamento. Basterà scaricare l'app sul proprio device e fare login. L'alternativa è quella di seguire il match attraverso Now, acquistando uno dei pacchetti offerti sul sito ufficiale.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Borussia Dortmund-Manchester City anche attraverso la nostra diretta testuale: Goal vi offrirà infatti il racconto del match minuto per minuto, dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

Probabile 4-3-2-1 per il Borussia Dortmund con Hitz in porta, Morey e Guerreiro esterni, Akanji più di Emre Can e Hummels coppia di centrali. Bellingham e Delaney in mezzo con Dahoud. Knauff e Reus alle spalle di Haaland. Rischia ancora il forfait Sancho.

Probabile 4-2-3-1 per il Manchester City con Ederson tra i pali, Walker e Cancelo terzini, Dias e Stones in mezzo. Rodri e Gundogan in mezzo, Mahrez, De Bruyne e Foden sulla trequarti con Bernardo Silva falso nueve.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Emre Can, Dahoud; Knauff, Reus; Haaland.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva.