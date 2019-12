Borussia Dortmund-Lipsia 3-3: girandola di goal, errori ed emozioni

Si è chiusa sul 3-3 la sfida che ha visto protagoniste Borussia Dortmund e Lipsia. Gialloneri raggiunti tre volte, segna anche Schick.

Era una partita che prometteva spettacolo e le attese non sono state di certo deluse. Si è chiuso senza vincitori e senza vinti il big match del sedicesimo turno di che ha visto protagoniste e , il 3-3 finale però è maturato al termine di una vera e propria giostra di emozioni.

Al Signal Iduna Park sono stati i padroni di casa a passare in vantaggio al 23’ con Weigl che, dalla lunga distanza, ha battuto un Gulacsi tutt’altro che perfetto nell’occasione, con un destro che è valso il momentaneo 1-0.

Al 34’ il raddoppio dei Gialloneri della Ruhr è siglato da Brandt che, dopo essersi liberato di Upamekanu con una grande giocata all’interno dell’area di rigore, ha poi battuto il portiere avversario con freddezza da distanza ravvicinata.

A fine primo tempo, il Lipsia va due volte vicino al goal con Poulsen e Werner, ma deve fare i conti in entrambi i casi con un super Burki, la rete che riapre i giochi è comunque solo rimandata ad inizio ripresa quando Werner segna approfittando questa volta di un errore clamoroso dell’estremo difensore del Borussia.

Al 53’ il pareggio degli ospiti ancora con Werner che è ancora abile a sfruttare un altro grave errore questa volta di Brandt che, nel tentativo di un retropassaggio, di fatto lo serve mettendolo a tu per tu con Burki.

Appena 2’ più tardi, al 55’, i padroni di casa tornano avanti con Sancho che, servito da Reus, di destro insacca il pallone che vale il 3-2.

Il Lipsia, sotto per la terza volta, non demorde e al 78’ trova il goal del definitivo 3-3 con Schick che segna a porta vuota dopo l’ennesimo svarione della difesa giallonera.

In virtù di questo risultato, il Lipsia resta in vetta alla classifica a quota 34, per il Dortmund sono invece 30 i punti messi in cascina.