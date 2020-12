Borussia Dortmund-Lazio, le formazioni ufficiali: Milinkovic-Savic c'è, fuori Haaland

Non c'è Haaland nel Borussia Dortmund, dentro Reyna e Reus. Milinkovic-Savic riprende posto nel centrocampo della Lazio con Lucas Leiva.

Le formazioni ufficiali di - :

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Hummels, Akanji, Morey; Delaney, Bellingham; T. Hazard, Reyna, Guerreiro; Reus.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

Serata di grande calcio europeo per la Lazio di Simone Inzaghi, che affronta il in terra tedesca dopo il successo dell'andata. Milinkovic-Savic si riprende il centrocampo accanto a Lucas Leiva e Luis Alberto, davanti Correa e Immobile.

Nella squadra giallonera non c'è il gioiello Haaland, vittima di un infortunio muscolare: Reus agisce da prima punta con Reyna, Hazard e Guerreiro a supporto. Delaney e Bellingham in mediana davanti alla difesa, che è guidata dalla coppia Hummels-Akanji. Fuori per scelta tecnica invece Sancho.