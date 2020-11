Borussia Dortmund-Lazio dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

5ª giornata della fase a gironi di Champions League con la sfida tra Borussia Dortmund e Lazio: tutto sulle formazioni e sulla diretta tv e streaming.

BORUSSIA DORTMUND-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 2 dicembre 2020

2 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Manca ormai poco alla Lazio per festeggiare la qualificazione agli ottavi di , che sarebbe matematica in caso di vittoria sul campo del . Ai biancocelesti potrebbe bastare anche un pareggio o addirittura una sconfitta, a patto che lo batta il nell'altra partita del girone.

Simone Inzaghi firmerebbe per portare a casa lo stesso risultato dell'andata: all'Olimpico finì 3-1 per Immobile e compagni, unico k.o. per i gialloneri che guidano il Gruppo F con nove punti dopo quattro partite.

Imbattuta invece la Lazio, seconda ad una lunghezza di distanza dai tedeschi: il successo non solo regalerebbe l'accesso tra le migliori sedici ma permetterebbe anche di scavalcare al primo posto proprio il club della Ruhr, ottimo viatico in vista dell'ultima giornata che vedrà i capitolini ospitare il Club Brugge.

Non sorride alla Lazio l'unico precedente disputato in casa del Borussia Dortmund: nel 1995 furono i gialloneri ad esultare, con un successo per 2-0 che valse la qualificazione alle semifinali di Coppa UEFA dopo l'1-0 dell'andata in favore dell'Aquila.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Borussia Dortmund-Lazio: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-LAZIO

Borussia Dortmund-Lazio si giocherà mercoledì 2 dicembre 2020 al 'Signal Iduna Park' di Dortmund. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

La sfida tra Borussia Dortmund e Lazio sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre). Non è prevista la trasmissione in chiaro che, per questa giornata, spetta a Borussia Moenchengladbach- .

La visione in di Borussia Dortmund-Lazio sarà disponibile su Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile su dispositivi come smartphone, tablet e pc.

In alternativa si potrà ricorrere a Now TV, previo acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

Su Goal troverete la diretta testuale della partita a partire dall'annuncio dei ventidue che scenderanno in campo, fino al racconto in tempo reale delle azioni salienti che scandiranno il match dell'Olimpico.