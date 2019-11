Borussia Dortmund-Inter, Lautaro Martinez segna? Lukaku zittisce il pubblico

Dopo la rete che ha dato il vantaggio all'Inter in Germania, Lukaku si è rivolto al muro giallo del Borussia Dortmund con il dito appoggiato al naso.

E' deciso a spazzare via gli ultimi deludenti anni in casa nerazzurra, Antonio Conte. Secondo in campionato, l' battaglia anche in Champions. Dopo il pari del , grande opportunità per i meneghini, andati in vantaggio a grazie alla rete di Lautaro Martinez.

Más toro que nunca, Lautaro Martínez y un GO LA ZO.pic.twitter.com/mctoi6ZIsq — La Comu de Racing 🏆 (@Comu_Racing) November 5, 2019

Un vantaggio essenziale alle sorti dell'incontro, in uno stadio notato per essere tra i più caldi della . Letteralmente un muro giallo di fronte alla porta di Burki per mettere soggezzione agli avversari, che non ha funzionato in occasione dell'1-0.

Dopo il gran goal di Lautaro, Lukaku ha zittito i tifosi del Dortmund mettendosi il dito sul naso, lanciando un messaggio importante per il resto della gara: ovvero che nonostante l'assordante tifo contro l'Inter, i nerazzurri possono comunque fare bene superando pressione e difficoltà ambientale.