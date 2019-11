Borussia Dortmund-Inter dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Dopo il successo nella gara d'andata, l'Inter di Conte affronta il Borussia a Dortmund: dalle formazioni alle info su come seguire la gara.

La gara più importante dell'anno per l' di Conte, almeno a livello europeo. I nerazzurri fanno visita al per il quarto match di : entrambe a quota quattro in classifica, potrebbe essere la svolta di entrambe, all'inseguimento del capolista.

All'andata in quel di San Siro l'Inter è riuscita a superare il per 2-0, ottenendo un successo essenziale nello scontro diretto che potrebbe influire pesantemente al termine del raggruppamento. Con un pareggio i nerazzurri avrebbero la sicurezza di andare gli ottavi qualora dovessero finire a pari punti con i tedeschi.

Un discorso a cui l'Inter non sta minimamente pensando, decisa ad espugnare lo stadio del Borussia Dortmund, sperando in una vittoria del Barcellona sullo Slavia Praga, così da non rimettere in forze anche la squadra ceca, attualmente con un solo punto in classifica.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Borussia Dortmund-Inter: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

BORUSSIA DORTMUND-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Borussia Dortmund-Inter

Borussia Dortmund-Inter Data: 5 novembre 2019

5 novembre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale TV: Sky, Canale 5

Sky, Canale 5 Streaming: Sky Go, Now Tv, Mediaset Play

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-INTER

La gara tra Borussia Dortmund e Inter andrà in scena martedì 5 novembre 2019 alle ore 21: l'appuntamento per la quarta sfida nerazzurra è al maestoso Signal Iduna Park di Dortmund.

Borussia Dortmund-Inter sarà disponibile sia in chiaro, sia su Sky. Nel primo caso sarà possibile seguire la gara di Champions League grazie a Canale 5, mentre nel secondo basterà sintonizzarsi su Sky Sport Uno o Sky Sport canale 252.

Diverse opzioni anche per seguire la gara in . Innanzittuto per chi volesse seguire la gara in chiaro, sarà disponibile il servizio Mediaset Play. In alternativa Sky Go, app per gli abbonati utilizzabile via smartphone, pc e tablet, o Now Tv, servizio streaming on demand di Sky che permette di seguire i migliori eventi sportivi della piattaforma.

Due dubbi per il Borussia Dortmund, con Reus e Weigl destinati alla panchina ma decisi a mettere in difficoltà mister Lucien Favre. Il tecnico ex sembra intenzionato a proporre Delaney a centrocampo e Hazard sulla trequarti, con Gotze unica punta.

Un ballottaggio anche nell'Inter, con Vecino favorito in mediana sul recuperato Sensi. Nessun dubbio in attacco, Lukaku e Lautaro Martinez ancora una volta titolari, mentre Godin torna in difesa insieme a Skriniar e De Vrij, con Candreva a rilevare Lazaro sulla fascia destra. Out Asamoah, a sinistra ancora Biraghi titolare.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Brandt, T. Hazard; Gotze.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.