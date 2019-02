Borussia Dortmund, in vendita la parrucca di Witsel: si acquisterà nello store ufficiale

Pochi mesi con la maglia del Borussia e a Dortmund è già scoppiata la 'Witsel-mania'. Acquistato lo scorso agosto dal Tianjin Quajian per 20 milioni di euro, il belga in Germania ha collezionato 27 presenze, 5 goal e un assist.

Ma a fare notizia non sono i numeri, per quanto soddisfacenti, bensì la sua folta chioma. L'inconfondibile marchio di fabbrica di Axel Witsel che il Borussia Dortmund ha deciso di commercializzare.

Nello store ufficiale del club è infatti possibile acquistare una parrucca che riproduce l'acconciatura del centrocampista al costo di 9,95 euro. Un gadget davvero particolare, per apparire simile al centrocampista belga in ogni occasione.

💂‍♂️ Es witselt sehr in Dortmund!



👉 Get the look: https://t.co/gGijSliPEB pic.twitter.com/JCDYapyKkC