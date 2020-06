Borussia Dortmund-Hertha Berlino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Borussia Dortmund ospita l'Hertha Berlino nella 30ª giornata di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Lucien Favre ospita l' di Bruno Labbadia nel posticipo serale del sabato della 30ª giornata di . I gialloneri, secondi in classifica, hanno 7 lunghezze di ritardo dal capolista, con 60 punti e un cammino di 18 successi, 6 pareggi e 5 sconfitte.

Ottavo posto in coabitazione con il invece per l'Hertha Berlino, distante 4 lunghezze dal 6° posto che vorrebbe dire . La compagine capitolina è stata letteralmente rigenerata dalla cura dell'ex attaccante, e ha attualmente 38 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 11 k.o.

I gialloneri sono in vantaggio nei 65 precedenti in Bundesliga, con 29 successi a fronte di 18 pareggi e 18 affermazioni dell'Hertha. Il inoltre è imbattuto nelle ultime 5 gare di campionato con i biancoblù, avendo riportato 3 vittorie e 2 sconfitte. L'ultimo k.o. casalingo giallonero con l'Hertha risale al 21 dicembre 2013: un 1-2 targato Adrián Ramos e Allagui a ribaltare il goal iniziale di Reus.

Nelle ultime 4 giornate il Borussia Dortmund ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta nel 'Der Klassiker' contro il . L'Hertha Berlino ha raccolto invece 10 punti su 12 complessivi disponibili nelle 4 gare sotto la guida di Labbadia, ed è imbattuto da 6 gare di Bundesliga (3 vittorie e 3 sconfitte), come non accadeva dalla stagione 2015/16. Nelle ultime 4 partite ha riportato 3 vittorie e un pareggio con il .

Jadon Sancho è il bomber del Borussia Dortmund con 17 reti realizzate nel torneo, mentre Dodi Lukebakio è il miglior realizzatore dell'Hertha a quota 6 goal. Quella contro il Borussia Dortmund sarà la panchina n°250 per Bruno Labbadia. La prima risale all'agosto 2008. In questa pagina tutte le informazioni su Borussia Dortmund-Hertha Berlino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Borussia Dortmund-Hertha Berlino

Borussia Dortmund-Hertha Berlino Data: 6 maggio 2020

6 maggio 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLINO

Borussia Dortmund-Hertha Berlino si giocherà la sera di sabato 6 giugno 2020 a porte chiuse nella cornice del Westfalenstadion di Dortmund, anche chiamato Signal Iduna Park per ragioni di sponsorizzazione. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 18.30. Sarà il 66° confronto fra le due squadre in Bundesliga.

Il match Borussia Dortmund-Hertha Berlino sarà visibile in esclusiva in diretta televisiva su Sky, che lo trasmetterà sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara è affidata a Federico Zancan.

Sarà inoltre possibile seguire il pre e il post partita attraverso il programma 'Bundesliga Live', in onda su Sky Sport Football e condotto in studio da Federica Lodi. Presenti Massimo Marianella, Riccardo Gentile e Nicolò Omini.

La gara Borussia Dortmund-Hertha Berlino potrà essere vista dagli abbonati Sky anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili, come smartphone e tablet, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'applicazione per sistemi Android e iOS, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

C'è inoltre anche l'opzione Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky permette di vedere, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti, il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, incluse le gare della Bundesliga.

Favre punterà sul consolidato 3-4-2-1 e dovrà probabilmente fare a meno nuovamente del bomber norvegese Haaland in attacco. Al suo posto, nel ruolo di finto nove, giocherà il belga Thorgan Hazard. Alle sue spalle agiranno Jadon Sancho e Brandt. Hakimi e Guerreiro saranno confermati sulle due fasce, mentre in mezzo dovrebbe rivedersi Witsel in coppia con Delaney. Vista la squalifica di Hummels, sarà arretrato al centro della difesa a tre l'ex juventino Emre Can, con Piszczek e Akanji ai suoi lati. In porta giocherà Bürki. Indisponibili per infortunio fra gli altri Reus, Dahoud e Schulz.

Labbadia punterà sul 4-2-3-1. Diverse le assenze per infortunio, le più pesanti sono quelle del brasiliano Matheus Cunha e di Plattenhardt. Davanti al portiere Jarstein, Pekarik e Mittelstädt saranno i due esterni bassi, con Boyata e Torunarigha centrali. In mediana spazio alla coppia composta da Grujic e Skjelbred. In attacco il centravanti sarà il bosniaco Ibisevic, con Lukebakio, Darida e Dilrosun trequartisti a sostegno.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Emre Can, Akanji; Hakimi, Witsel, Delaney, Guerreiro; Sancho, Brandt; T. Hazard.

HERTHA BERLINO (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt; Grujic, Skjelbred; Lukebakio, Darida, Dilrosun; Ibisevic.