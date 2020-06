Borussia Dortmund-Hertha Berlino 1-0: Emre Can tiene vivi i sogni gialloneri

Gioca da difensore, ma segna da attaccante su azione: l'ex Juve realizza il goal che regala tre punti al Dortmund contro un solido Hertha.

Senza Reus, Hummels, Haaland, oltre a Zagadou, Schulz, Dahoud. Con una panchina composta prevalentemente da giovani con pochissima esperienza da prima squadra. Contro una delle squadre più in forma della . Il lancia un altro segnale al : i punti di svantaggio restano 7, ma per ora niente regali. I gialloneri battono 1-0 l'Hertha Berlino, tengono le distanze e staccano le concorrenti per il secondo posto.

La squadra di Bruno Labbadia viene da 10 punti in quattro partite da quanto la Bundesliga è ricominciata. Al Westfalenstadion si presenta con lo stesso undici che ha battuto l' , anche se nel giro di 45 minuti deve già cambiare le ali per infortunio. Il Dortmund fatica a trovare spazi nelle maglie strette della difesa della Alte Dame anche a causa della mancanza di fisicità in attacco. In più, Sancho si divora l'occasione del vantaggio.

Dortmund and Hertha Berlin took a knee together before kickoff of their @Bundesliga_EN game. pic.twitter.com/clRyOpmUuq — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 6, 2020

Per sbloccare ci vuole la zampata dell'uomo a sorpresa: Emre Can, direttamente dalla difesa. Gioca per sostituire Hummels da centrale, lo fa bene. E decide anche la partita. Si trova al limite dell'area e riceve una sponda di testa di Brandt, ci mette il piede e di prima si inventa il rasoterra che batte Jarstein e sblocca. Secondo goal stagionale, dopo quello contro il all'esordio.

Labbadia lancia nella mischia anche Piatek per l'all-in, mentre Favre riflette e cerca di porsi in modo più prudente, affidandosi ai suoi giovanissimi - Reyna, Morey, Balerdi - per provare a gestire una situazione non facile. Hakimi, professione terzino, finisce da punta insieme a Sancho, che al 90' se ne mangia un altro. Fortuna per lui, costa solo qualche brivido. Ancora un solidissimo Emre Can prende di testa l'ultimo pallone prima del triplice fischio di Osmers. Sulla vittoria del BVB c'è il suo enorme segno.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLINO 1-0

MARCATORI: 57' Emre Can

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Emre Can, Akanji; Hakimi, Witsel (79' Balerdi), Delaney, Guerreiro (90' Schmelzer); Sancho, Brandt (68' Reyna); T. Hazard (79' Morey).

HERTHA BERLINO (4-2-3-1): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Mittelstädt; Grujic (88' Maier), Skjelbred (62' Piatek); Lukebakio (46' Ngankam), Darida, Dilrosun (30' Esswein) (88' Samardzic); Ibisevic.

ARBITRO: Harm Osmers

AMMONITI: Esswein, Piatek.

ESPULSI: -