Borussia Dortmund, Favre sospende Sancho: a rischio anche per l'Inter

Favre sospende Jadon Sancho dopo il ritardo con cui si sarebb presentato al rientro dalla nazionale, oltre al Gladbach potrebbe saltare anche l'Inter.

L'allenatore del Luciene Favre, come riportato da 'Kicker', ha deciso di sospendere Jadon Sancho per la partita contro la capolista della : l'attaccante inglese classe 2000 sarebbe colpevole di essersi presentato in ritardo dopo la sosta per le nazionali e salterà la sfida di questa sera contro il .

Con DAZN segui Liga e Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A Dortmund non è passato inosservato il ritardo con cui Sancho si sarebbe presentato dopo le partite con la nazionale inglese e oltre alla sospensione per la partita di Bundes, la società tedesca gli ha inflitto anche una multa il cui ammontare non è ancora noto.

Mercoledì sera però il Borussia è atteso a San Siro per la sfida di contro l' e la presenza del giovane attaccante, a questo punto, non è assicurata.

Nonostante un'inizio di stagione in cui Sancho ha al suo attivo 4 goal e 7 assist, Favre non fa sconti e punisce in maniera esemplare uno dei giocatori più importanti della sua squadra.

Il messaggio del mago svizzero è chiaro: nessuno all'interno dei nerogialli può uscire fuori dai ranghi, la concentrazione e l'impegno devono essere massimali.